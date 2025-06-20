紐時：中國駭客對俄羅斯進行網路間諜活動

2025/06/20 05:15

〔中央社〕「紐約時報」報導，中國駭客團體在俄烏戰爭期間侵入俄羅斯企業與政府機構網路蒐集機密。包括台灣資安業者在內的專家認為，駭客團體以政治、軍事與經濟情報為焦點，中國希望學習俄羅斯的戰爭經驗，提高未來面臨可能衝突的準備。

紐約時報（New York Times）早前引述俄羅斯聯邦安全局（FSB）流出的內部文件報導，指俄國認為中國是敵人。紐時再度引述網路專家的說法報導，與中國政府機構有關的團體，在俄烏戰爭開啟後，持續侵入俄羅斯企業與政府機構尋找軍事機密。

請繼續往下閱讀...

2022年5月俄軍大舉入侵烏克蘭的同時，中國駭客加速入侵俄羅斯系統，總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平宣示兩國合作與友誼堅實，中國駭客仍持續穩定的行動。

中國對俄羅斯的網路行動顯示，即使兩國為夥伴關係，雙方承諾不進行網路間諜活動，但中國視俄羅斯為容易侵入的目標。以Sanyo為名的組織2023年仿製俄國一間主要工程公司的電郵，意圖蒐集核潛艦資訊；台灣網路安全業者TeamT5杜浦數位安全去年發現這起網路攻擊，認為與中國官方有關。

中國經濟遠比俄羅斯富裕，有許多國內養成的科學與軍事專才，但軍事專家常認為解放軍缺乏實戰經驗；多名專家指出，中國視烏克蘭戰爭為蒐集現代戰術、西方裝備與如何對付這些國家的情蒐機會。

TeamT5研究員張哲誠（Che Chang）表示，中國可能要蒐集包括俄軍的烏克蘭行動、防衛計畫與其他地緣政治操作等俄國情資。

張哲誠說，他與團隊人員追蹤數個以俄羅斯為目標的中國駭客團體，當中包括高度活躍的「野馬貓熊」（Mustang Panda）。研究人員指出，外界不清楚這個團體的起源及運作地點。

網路公司Sophos情報威脅部門主任皮林（Rafe Pilling）指出，野馬貓熊的行動經常伴隨一帶一路，當中國在西非與東南亞進行投資計畫，駭客隨後跟進。因為中國在這些國家有政治經濟利益，國家支助的駭客行動跟隨參與。

由於俄羅斯官方未公開說明網路遭入侵，中國對俄發動網路間諜行動成效如何外界無法得知，但紐時取得的俄羅斯聯邦安全局文件顯示，情報官員關注事件。

觀察中國駭客行動多年的帕羅奧圖網路公司（Palo Alto Networks）資深研究員柯恩（Itay Cohen）表示，烏克蘭戰爭根本改變了中俄情報的優先順序。多名專家指出，紐時取得的文件顯示，中國希望學習俄國戰爭經驗，強化未來面對可能衝突的準備，特別是西方認為最可能的引爆點台灣。

TeamT5指出，俄國侵烏後，野馬貓熊網路偵蒐範圍擴大到俄羅斯與歐盟的政府機構。皮林懷疑，這個團體可能由國家安全部支援；Sophos公司觀察到野馬貓熊傾向蒐集政治與軍事情報。（編輯：楊昭彥）1140620

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法