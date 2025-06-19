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    一通致命電話引爆泰國20年宿怨 黃衫軍重返街頭

    泰國總理貝東塔的失言風波，點燃了保皇派「黃衫軍」的怒火。大批抗議者重返曼谷街頭，高舉國旗與標語，要求總理為其言論下台負責，也讓外界擔憂泰國恐重陷政治對抗夢魘。（路透）

    泰國總理貝東塔的失言風波，點燃了保皇派「黃衫軍」的怒火。大批抗議者重返曼谷街頭，高舉國旗與標語，要求總理為其言論下台負責，也讓外界擔憂泰國恐重陷政治對抗夢魘。（路透）

    2025/06/19 16:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一通僅17分鐘的電話錄音，正將泰國推向全面政治危機的懸崖邊緣。總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因在通話中失言，不僅導致關鍵盟友退出執政聯盟，更點燃了泰國社會塵封近20年的政治宿怨。如今，身穿黃衫的數百名抗議者重返曼谷街頭，熟悉的動盪景象，讓外界憂心「黃紅之爭」的歷史夢魘是否將再次上演。

    根據《法新社》報導，這場風暴的引爆點，是總理貝東塔與前柬埔寨強人總理韓森（Hun Sen）的一通私人通話。在被洩漏的錄音中，貝東塔不僅親暱地稱呼韓森為「叔叔」，更犯下致命錯誤：她將處理邊境衝突的泰國東北部陸軍司令，稱為自己的「對手」。

    這句話徹底刺痛了泰國軍方敏感的神經。在一個軍事政變頻繁的國度，此舉被視為對軍隊的極大不尊重。消息一出，第二大執政盟友「泰自豪黨」（Bhumjaithai）立即宣布退出聯盟，此舉讓貝東塔政府的國會席次瞬間瀕臨半數，政權岌岌可危。儘管貝東塔緊急偕同軍方將領召開記者會公開道歉，但傷害已經造成。

    要理解這場風暴的全部意涵，必須回顧泰國過去20年的政治傷痕。這一切都圍繞著總理貝東塔的父親、前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）。塔克辛當年以民粹政策深獲廣大鄉村「紅衫軍」支持，卻也因其作風被由王室、軍方和商業鉅子組成的保守派「黃衫軍」建制勢力視為眼中釘。

    2008年，「黃衫軍」發動大規模示威，癱瘓曼谷2大國際機場，成功推翻了親塔克辛的政府。作為反擊，2010年，支持塔克辛的「紅衫軍」佔領曼谷市中心，最終遭到軍方血腥鎮壓，導致超過90人死亡。此後，「黃衫軍」與「紅衫軍」的對立，便成為泰國社會最深刻的一道裂痕。塔克辛與其胞妹、同樣擔任過總理的盈拉（Yingluck Shinawatra），最終都因軍事政變而流亡海外。

    如今，塔克辛家族的第3位總理貝東塔，再次面臨著與她父輩相同的困境。街頭上，當年的「黃衫軍」老將們高舉「叛徒」標語，要求她下台。他們認為，貝東丹的失言證明了她不過是其父親的政治傀儡，將個人家族利益置於國家主權之上。

    這場因失言而起的危機，實則暴露了貝東塔所領導的，本就是一個由昔日政敵所組成的脆弱聯盟。在經濟疲軟、外部貿易壓力漸增的背景下，這次事件無疑是火上澆油，為軍方再度干政提供了完美的藉口，也讓泰國的民主前景，再次蒙上濃厚陰影。

    泰國總理貝東塔為一通外洩的電話內容公開道歉，該通話不僅引爆政治風暴，更使其執政聯盟瀕臨瓦解。（彭博）

    泰國總理貝東塔為一通外洩的電話內容公開道歉，該通話不僅引爆政治風暴，更使其執政聯盟瀕臨瓦解。（彭博）

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