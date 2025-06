以色列奪取德黑蘭制空權 通報平民速撤離 警告將展開轟炸

2025/06/16 23:42

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以伊衝突持續升溫,以色列軍方週一(16日)宣布「完全掌控」伊朗首都德黑蘭的領空,台灣時間16日晚間再透過社群向德黑蘭居民發布盡速撤離的通報,預告以軍將對該城市展開新一輪攻擊。

綜合外媒報導,台灣時間16日晚間9點30分左右,以色列國防軍在X平台特地使用波斯語向德黑蘭的民眾發布通報,要求平民盡速離開德黑蘭第三區(District 3,富庶的住宅兼行政區,坐擁政府機關、外國大使館),「未來幾個小時內,以色列軍隊將在該地區採取行動,攻擊伊朗政權的軍事基礎設施,如果你們仍留在這個區域,將會面臨嚴重的生命危險。」

據悉,這波撤離警告影響德黑蘭至少33萬人。以色列警告平民遠離的地方還包括伊朗國家電視台、警察總部和3家大型醫院,其中一家為伊朗革命衛隊所擁有。

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)早些時候對外宣布,以軍已經奪取了德黑蘭的制空權,這標誌著「戰局的重大轉折點」。納坦雅胡強調,以方正在積極展開行動,目標是全面摧毀伊朗的核發展計畫和彈道飛彈的軍力。

自上週五以色列發動突襲重創伊朗以來,雙方持續對彼此國土互轟,已知伊朗對以國多座城市發動的飛彈攻擊造成23人身亡;至於以色列對伊朗的攻擊,則有200多人死亡,並有多名軍事指揮官、核科學家遭擊殺。

We just published an evacuation warning in Farsi for civilians in Tehran.



Israeli civilians do not get evacuation warnings before running to shelters.



We aren’t the same. https://t.co/DglLpSF2lP