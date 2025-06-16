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    以色列奪取德黑蘭制空權 通報平民速撤離 警告將展開轟炸

    以色列要求伊朗首都德黑蘭第三區平民盡速撤離。（美聯社）

    以色列要求伊朗首都德黑蘭第三區平民盡速撤離。（美聯社）

    2025/06/16 23:42

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以伊衝突持續升溫，以色列軍方週一（16日）宣布「完全掌控」伊朗首都德黑蘭的領空，台灣時間16日晚間再透過社群向德黑蘭居民發布盡速撤離的通報，預告以軍將對該城市展開新一輪攻擊。

    綜合外媒報導，台灣時間16日晚間9點30分左右，以色列國防軍在X平台特地使用波斯語向德黑蘭的民眾發布通報，要求平民盡速離開德黑蘭第三區（District 3，富庶的住宅兼行政區，坐擁政府機關、外國大使館），「未來幾個小時內，以色列軍隊將在該地區採取行動，攻擊伊朗政權的軍事基礎設施，如果你們仍留在這個區域，將會面臨嚴重的生命危險。」

    據悉，這波撤離警告影響德黑蘭至少33萬人。以色列警告平民遠離的地方還包括伊朗國家電視台、警察總部和3家大型醫院，其中一家為伊朗革命衛隊所擁有。

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）早些時候對外宣布，以軍已經奪取了德黑蘭的制空權，這標誌著「戰局的重大轉折點」。納坦雅胡強調，以方正在積極展開行動，目標是全面摧毀伊朗的核發展計畫和彈道飛彈的軍力。

    自上週五以色列發動突襲重創伊朗以來，雙方持續對彼此國土互轟，已知伊朗對以國多座城市發動的飛彈攻擊造成23人身亡；至於以色列對伊朗的攻擊，則有200多人死亡，並有多名軍事指揮官、核科學家遭擊殺。

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