戰火升級！以軍摧毀170目標 伊朗嗆封鎖荷莫茲海峽切斷油脈

以色列空襲伊朗首都德黑蘭的沙蘭儲油槽後，15日現場燃起熊熊大火。以色列對伊朗的攻擊已擴及能源設施。（路透）

2025/06/15 20:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列與伊朗的激烈交火進入第三天，戰火不但持續升溫，更擴及戰略要地與能源設施。以色列總理納坦雅胡15日警告，伊朗將為針對平民的飛彈攻擊付出「極其沉重的代價」，誓言行動「尚未結束」，矢言摧毀伊朗核武能力。

《法新社》報導，納坦雅胡強調，這次死傷包括婦孺，是「蓄意謀殺」。他怒斥伊朗已跨越紅線，並稱「我們的回應將使他們痛不欲生」。

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與此同時，以色列國防軍（IDF）公布最新作戰成果，稱過去72小時內已出動逾50架戰機，深入伊朗境內執行「雄獅崛起」（Operation Rising Lion），重創德黑蘭防衛部總部、核研機構SPND、機密核子資料庫、燃料設施等超過170個目標，摧毀或癱瘓逾720項軍事設施元件。IDF強調，這是有史以來針對伊朗核計畫的最大空襲行動，目標是「癱瘓其生產與指揮鏈，徹底削弱其重啟能力」。

空襲也造成伊朗多地能源供應中斷，首都德黑蘭15日再遭兩處油槽轟炸，濃煙籠罩天際，市民搶油排隊逾公里。伊朗媒體證實，以色列亦襲擊位於伊斯法罕（Isfahan）的國防設施，並造成「可能損害」。警政單位更宣布拘捕兩名涉嫌與以色列情報與特殊使命局（Mossad，俗稱摩薩德）有關的間諜。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則在會晤外國外交官時警告，以色列空襲核設施是「嚴重違反國際法的紅線」，揚言伊朗將作出「更猛烈、更廣泛」的報復。他指出，德黑蘭目前正「認真考慮」封鎖全球石油航運命脈——荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），若美國與盟友無法制止以色列行動，地區戰火恐一發不可收拾。

此外，伊朗革命衛隊聲稱已成功襲擊以色列戰機燃料設施與補給鏈，部分攻擊與葉門胡塞（Houthi）武裝協同發動。以方表示，15日一天內共攔截7架來襲無人機，但未說明是否遭受進一步損害。

自13日凌晨以色列展開空襲至今，雙方死傷持續擴大。以色列通報13人喪生、逾380人受傷；伊朗官方則宣稱首日空襲已造成78人死亡，另有數十名核子與軍事高層罹難，實際傷亡數字可能仍在上升。

國際社會呼籲雙方克制，聯合國與歐盟均譴責對核設施的攻擊，強調這可能引發區域核災風險。原訂於阿曼舉行的美伊核談判也已取消，伊朗外交部認為「在炮火下談判毫無正當性」。

多枚從伊朗發射的飛彈14日劃過耶路撒冷上空，這是伊朗對以色列先前空襲其核設施及軍事目標的報復行動。（法新社）

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