以伊戰火擴大！伊朗點名英美法勿插手 否則攻擊中東基地、艦艇

圖為今（14日）在西班牙馬德里，示威者舉著寫有「和平」的標語，呼籲盡快結束以巴戰爭。（法新社）

2025/06/14 21:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗今天對英國、美國與法國下最後通牒，若三國援助以色列攔截伊朗飛彈與無人機，德黑蘭將直接攻擊他們在中東地區的軍事基地與艦艇！根據《BBC》引述伊朗國營媒體報導，這項駭人警告已透過多方渠道向各國傳達，國際局勢急遽升溫。

這場風暴源自以色列於週五空襲伊朗核設施，導致德黑蘭隔夜展開報復性攻擊，飛彈與無人機連番射向以色列境內。《BBC》指出，伊朗強調任何協助以色列攔截行動的國家，皆將列入攻擊目標，並直接點名英國、美國與法國，而英國政府目前尚未對伊朗警告做出正式回應。外界擔憂，這可能引爆更大規模的區域戰爭。

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《BBC》政治線記者透露，截至今日清晨，英方並未參與任何軍事行動，包括防禦以色列；唐寧街（英國首相官邸）消息則指出，英國也沒有接獲以方協防的請求，但之後是否仍繼續維持中立，尚未有最新表態。

《BBC》中東特派員杜塞（Lyse Doucet）分析，伊朗會把這場衝突視為「生死存亡的戰爭」，因為以色列這次的攻擊—特別是針對核設施的行動—已經跨越了過去的曖昧界線，讓雙方從代理人戰爭正式升級為「國與國之間的正面交戰」，不再存在灰色地帶。

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