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    北京不演了！香港國安法實施近5年 中、港國安官員首次聯合執法

    中、港國安官員針對一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件，首次執行聯合執法。示意圖。（美聯社）

    中、港國安官員針對一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件，首次執行聯合執法。示意圖。（美聯社）

    2025/06/13 22:37

    〔編譯林家宇／綜合報導〕香港警務處12日發布聲明宣布，與中國駐港國家安全公署（國安公署）依法就一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名的案件採取聯合行動。此為中、港國安單位首次公開合作，顯示北京進一步擴展對香港的直接執法程度。

    聲明指出，國安公署與港警務處國家安全處（國安處）是依「香港國安法」（2020年6月30日生效）、「維護國家安全條例」及等法實施聯合調查。涉案的六人及一個組織，疑似於2020年11月至24年6月期間觸法。國安公署後依維護國家安全規例第三條，要求國安處協助配合，安排約談涉案人士。

    國安處取得法院搜查令後，對六人住所及該組織位於葵涌區商業大廈的辦公室進行搜索，檢取銀行文件及器材等證物，亦與涉案人士會面，以及發出通知要求涉案者交出所有旅行證件，除此之外，未說明其它案情細節或涉案人士身分，僅強調會繼續為國安公署提供協助和配合。

    同日，以促進、維護中國勞工權利為宗旨的香港非政府組織「中國勞工通訊」（CLB）突然宣布解散。據聲明，原因為「財務困難及債務問題」使得機構無法維持運作，因此決定解散並啟動相關程序。

    中國勞工通訊於1994年由北京前鐵路勞工韓東方創立，長期追蹤中國境內的勞工爭議與抗議活動情形，這些資料有助關注社會氛圍的投資人瞭解情勢，以及評估政府推出額外刺激措施的可能性。

    韓東方曾在1989年六四事件期間，協助建立首個脫離中共掌控的勞工聯盟。他在接受「中央社」訪問時，重申解散勞工通訊原因為財政問題，也是他自己的決定，今後仍會留在香港生活。

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