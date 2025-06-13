中國實習醫羅帥宇舉報活摘器官後墜樓亡 家屬曝逾萬頁證據再度衝上熱搜

中國28歲實習醫生羅帥宇去年揭發「中南大學湘雅二醫院」活摘和販賣人體器官後，即離奇在醫院宿舍附近的建築物墜樓身亡。（擷取自微博）

2025/06/13 17:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國28歲實習醫生羅帥宇去年揭發「中南大學湘雅二醫院」活摘和販賣人體器官後，即離奇在醫院宿舍附近的建築物墜樓身亡。羅帥宇墜樓前曾傳訊息給同事：「如果我明天沒上班，請把電腦文件交給紀委。」如今，家屬恢復羅的電腦數據，赫然發現一份多達1萬1119頁的相關資料，牽扯多人。此事引發中國網路上軒然大波，今（13）日登上微博熱搜，目前湖南省衛生健康委員會已經受理羅帥宇家屬提交的資料，並呈報公安單位成立聯合調查組展開調查。

去年5月8日羅帥宇墜樓，被中國公安認定為「輕生」。但羅的家屬認定死因不單純，因為羅帥宇生前檢舉湘雅二醫院院長等人活摘和販賣人體器官，其父母懷疑羅帥宇是「被自殺」。羅帥宇父母後續公布3段錄音，可聽到醫院相關人員問羅帥宇「肝這器官要不要呢？」、「那就要兩個腎了」如菜市場買菜般的內容，令人不寒而慄。

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羅帥宇父母復原他電腦資料，赫然發現多筆轉帳紀錄，還有醫院多名人員涉嫌包括器官販賣在內的違法犯罪證據，資料多達1萬1119頁，並因牽扯到知名湖南黑心名醫劉翔峰，在中國網路引起軒然大波。

劉翔峰2022年涉亂切病人器官、虛構病人病情，造成5人重傷，最後被判刑17年。

兩案連結後，羅帥宇案也在中國網路上吵得沸沸揚揚，「梳理羅帥宇事件精簡脈絡」、「湘雅羅帥宇是自殺還是他殺」等關鍵字，更衝上中國社群平台熱搜第一。

綜合中媒報導，昨（12）日下午，湖南省衛生健康委員會回應稱，已受理羅帥宇家屬提供的資料，正依法處裡。現在公安單位已經成立聯合調查組，將調查湘雅二醫院存在醫療腐敗問題並依法處理，但官方回應中並沒有提到器官買賣等具體情況，僅用「醫療腐敗問題」帶過。

另外，羅帥宇父親近日在直播中提到，「有人」想用1500萬人民幣（約新台幣6170萬元）作為封口費，想擺平此事，但他和妻子立刻明確拒絕。

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