環保少女童貝里「碳足跡」+1？援加薩船被攔 以色列「專機歡送」

瑞典環保少女童貝里10日自以色列特拉維夫搭機離境。以色列外交部透過X平台發布此照，引發熱議。（路透）

2025/06/10 21:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）參與前往加薩的人道援助行動，與國際志工搭乘「瑪德琳號」（Madleen）試圖突破以色列對加薩長年的海上封鎖，在國際水域遭以軍強勢攔截。以色列外交部10日證實，已將童貝里遣返，罕見公開一張她搭機返國照片，迅速在網路引爆諷刺聲浪。這位一向主張「拒搭飛機以減少碳排」的環保鬥士，最終仍選擇搭機回家，格外諷刺。

這艘由「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition）籌劃的援助船月初自義大利西西里出發，搭載奶粉、糧食與藥品，目的在喚起國際社會對加薩人道危機的關注。船上乘客包括童貝里、《權力遊戲》演員康寧漢（Liam Cunningham）、歐洲議會議員哈桑（Rima Hassan）等12人。然而，以軍於加薩外海約200公里處登船扣押，將船隻引導至以色列亞實基倫港。

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根據《美聯社》報導，以色列外交部不僅將童貝里遣返回歐洲，還在X平台貼出她坐在飛機座位上的照片，文字簡短指出：「她飛走了。」儘管以方未明言諷刺意味，但外界普遍解讀此舉為對童貝里一貫「拒飛」立場的嘲諷。事實上，童貝里過去曾為避免搭機而乘太陽能帆船橫渡大西洋，卻因後續安排不當導致碳排更高，早已飽受外界質疑「環保人設破功。

童貝里曾聲稱自己能「用肉眼看到二氧化碳」，但實際行為屢遭打臉。她過去曾在社群媒體分享自己在火車上用餐的照片，桌上盡是塑膠杯與進口香蕉等高碳足跡物品，被批評言行不一。如今這張搭機返國的照片再度成為她「雙標」形象的最新象徵，有網友嘲諷：「環保少女成了空汙少女。」

面對各界關注，「自由船隊聯盟」則強調此次航行純為人道目的，並指控以軍在登船過程中使用無人機噴灑不明白色物質、干擾通訊，更播放高頻聲響企圖驅離船員。聯盟指出，以色列此舉違反國際法，要求立即釋放仍遭扣押的8名志工。

童貝里曾秀出自己搭火車時的用餐照，滿桌的紙杯、塑膠，浪費食物以及食用進口香蕉，與其減碳主張矛盾。（取自@GretaThunberg / X）

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