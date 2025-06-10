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    劃清界線！歐盟再禁止華為參與海纜鋪設、維護

    歐盟執委會公布「國際數位戰略」，明確提及華為不得參與連接歐盟與第三國海底電纜的鋪設和維護。（法新社資料照）

    歐盟執委會公布「國際數位戰略」，明確提及華為不得參與連接歐盟與第三國海底電纜的鋪設和維護。（法新社資料照）

    2025/06/10 20:20

    〔編譯盧永山／綜合報導〕歐洲新聞網站《歐洲動態》（Euractiv）報導，歐盟執委會日前公布「國際數位戰略」，明確提及現行禁止在歐盟4G/5G網路中，部署中國華為設備，同時，華為將不得參與連接歐盟與第三國海底電纜的鋪設和維護，此舉標誌著歐盟在保護關鍵數位基礎設施的重大變化。

    在波羅的海近期發生一連串海底電纜遭破壞事件，加劇了芬蘭的安全擔憂後，芬蘭籍的歐盟執委會主管科技事務專員維克庫寧（Henna Virkkunen），就加倍重視海底電纜的保護。

    歐盟執委會6月5日通過的「國際數位戰略」指出，現行在歐盟4G/5G網路中部署華為設備的禁令，「可能會擴展到海底電纜」。

    儘管維克庫寧在今年2月推動了「海底電纜行動計劃」，但該文件僅呼籲減少對「高風險供應商」的依賴——這個暗語被指涉中國通訊設備大廠華為和中興通訊。但因中興通訊在海底電纜市場的著墨不深，歐盟執委會將禁令擴大到海底電纜的提案，就是劍指華為。

    為了實施禁令，歐盟執委會提議召開由歐盟主導的年度會議，以協調和評估海底電纜路線，審查專案夥伴關係，以及評估融資模式，以確保戰略自主和供應商多樣化。

    歐盟執委會發布這項新政策之際，歐盟與華為的關係，已因後者涉及對多名歐洲議會議員行賄而陷入緊張，這加大了對華為採取強硬態度的政治壓力。

    對華為的正式政策改變，將是一個重大政治步驟，儘管歐盟執委會實際上有權將華為排除在海底電纜網絡之外，因為這些項目通常需要歐盟執委會管理的「連接歐洲設施基金」（CEF）的支持。

    目前，全球海底電纜市場主要由4家廠商主導：法國阿爾卡特海底網路公司（ASN）、美國SubCom公司、日本NEC海底網路公司和華為海洋網路技術公司。

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