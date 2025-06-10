斷袖疑雲！大馬首相安華性騷案獲判暫緩 待法院裁決豁免權

大馬首相安華涉性騷擾案轉折，法院准暫緩開庭。（彭博資料照）

2025/06/10 19:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）10日在其被控性騷擾的官司中暫獲喘息。上訴法院批准其申請，原定下週開審的案件將暫緩，待聯邦法院7月裁決他是否因首相身分而享有豁免。安華強烈否認所有指控。

報導指，此宗民事訴訟由安華的前研究助理尤索夫（Muhammed Yusoff Rawther）於2021年提出。現年32的尤索夫指控，77歲的安華於2018年對他進行性騷擾，當時安華尚未於2022年11月出任首相。安華全盤否認，反控尤索夫捏造指控，意圖摧毀其政治生涯。

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吉隆坡上訴法院10日批准安華的申請，將原定6月16日開始的審訊暫時擱置，以等待聯邦法院於7月21日就其豁免權申請作出裁決。此前，高等法院上週駁回安華尋求豁免起訴的申請，強調法律面前人人平等。

安華向聯邦法院提出的法律問題，包括現任首相是否對其就任前發生的私人事件所引發的訴訟享有豁免權。其律師團隊主張，此法律行動可能削弱安華的執政能力，並有動搖政府穩定的風險。

《美聯社》分析，此案可能對領導著由敵對派系組成的聯合政府的安華造成衝擊。安華尋求豁免的舉動，一度引發反對黨及部分人士批評。他否認尋求個人豁免或試圖逃避法律檢視，上週在臉書發文稱，此舉「攸關我國憲政體制的完整，及確保高階公職免受可能具策略性、政治動機或體制干擾性的訴訟所侵害。」

曾為改革派反對黨領袖的安華，過去曾兩度因雞姦罪名入獄，他堅稱這些是政府為阻撓其政治發展而羅織的罪名。安華於2018年獲元首赦免，數月後便發生尤索夫所指控的性騷擾事件。另一方面，尤索夫去年9月因車上被搜出毒品及假手槍而遭拘留並受審，他聲稱遭當權者誣陷。法院將於本週四（12日）決定他是否需答辯。

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