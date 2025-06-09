韓日「破冰」G7前夕熱線！李在明、石破茂通話聚焦美日韓合作

南韓總統李在明9日於首爾總統辦公室，與日本首相石破茂進行首次電話會談。雙方同意致力深化兩國關係並加強三方合作。（歐新社）

2025/06/09 18:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統李在明與日本首相石破茂9日進行了兩人上任後的首次電話會談。雙方在25分鐘的通話中，一致同意將致力於深化雙邊關係，並在美日韓三方合作框架下共同回應未來的挑戰與地緣政治危機。此次通話標誌著兩國新領導層的首次直接接觸。

根據南韓總統辦公室新聞稿，兩位領袖強調將在「相互尊重、信任與責任」基礎上建立更穩固、成熟的韓日關係。李在明指出，當前戰略局勢下，韓日合作益發重要，期盼雙方從「共同國家利益」角度尋求共存。日本外務省則表示，石破茂盼望雙邊關係在既有基礎上進一步發展，並期待與李在明面對面會晤。

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《彭博》指出，通話適逢外界關注新政府是否延續前任政策之際。李在明屬進步派，在前總統尹錫悅因企圖實施戒嚴遭罷黜後當選。尹任內，韓日安全與經貿關係大有改善。儘管李在明近期語氣趨於溫和，外界仍關注他在強徵勞工、慰安婦與領土爭議等歷史議題上的立場。

美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）東北亞高級研究員克林諾（Bruce Klingner）分析指出，李在明在選戰中重新定位為「中間偏保守」，淡化過往較激進的外交政策，但外界對其是否真正轉變仍存疑。

李在明下週將赴加拿大出席七大工業國（G7）峰會，雖南韓非成員，但他已獲邀參加。此行可能促成他與美國總統川普首次會晤。兩人6日已通話，商定加快中斷的貿易談判進程，川普並邀請李在明訪美。李表示，保護南韓出口免受川普關稅政策影響，將是雙邊會談重點。

石破茂也將出席G7峰會，預計屆時與美方就貿易協議進行磋商。今年也是韓日建交60週年，具象徵意義。

南韓總統辦公室資深官員透露，李在明也正安排與中國國家主席習近平通話。他上任後重申對日政策須維持連貫，暗示可能延續尹政府在戰時勞工問題上的處理模式，該策略曾有助舒緩韓日緊張關係。

石破茂盼望日韓雙邊關係在既有基礎上進一步發展，並期待與李在明面對面會晤。（路透）

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