英研議「鹼性水解」葬 遺體液化排入下水道引熱議

圖為「鹼性水解」（Aquamation）殯葬方式所使用的專業設備。英國正研議將此類新型遺體處理技術合法化。（圖：memorialsocietybc.org）

2025/06/09 13:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國未來民眾處理身後事，除了傳統的火化或土葬，或許將有新選擇：「水煮」後排入下水道。英國法律委員會正就殯葬方法進行諮詢，提議將「鹼性水解」（Alkaline Hydrolysis，俗稱水焚葬或液化葬）及「人類堆肥」等新型遺體處理方式合法化，引發社會廣泛討論。

根據《每日電訊報》報導，「鹼性水解」是利用水、鹼性化學物質、熱力和壓力，在2至18小時內將遺體分解為液體和骨骼碎片。骨骼和牙齒在此過程中得以保存，經研磨成粉末後可交還家屬，其餘身體組織則轉化為液體，理論上可排入污水系統。這種方式在部分地區被戲稱為「沖走葬」或「沖水留骨」。

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法律委員會指出，儘管「鹼性水解」與土葬、火化有本質區別，但目前英國尚無明確的監管批准，導致其無法推行。事實上，部分澳洲及加拿大地區已允許此種殯葬方式，愛爾蘭納文鎮（Navan）更設有歐洲首個此類設施，費用約1500歐元（約新台幣5萬1270元）。

英國大型殯葬服務機構Co-op Funeralcare曾於2023年表示，希望將「水焚葬」引入英國市場，稱其為「120多年來殯葬業最大變革」。然而，由於現行法律的監管障礙，該計畫未能實現。Co-op發言人對法律委員會的審查表示歡迎，並鼓勵探索更多環保且具選擇性的殯葬方法。

目前英格蘭和威爾斯對新型殯葬方法「並無特定規範」。此次諮詢提議修改法律，允許新型殯葬方法獲得批准並制定相關法規，同時也建議針對不當使用行為設立刑事罪責。2019年，一項經特別授權的研究曾使用「鹼性水解」處理了五具遺體。

參與該研究的密德薩斯大學（Middlesex University）廢水專家Lian Lundy博士分析後表示，遺體「煮沸」後的水中充滿可安全排入廢水系統的化合物，水質參數均在可接受範圍內。她認為，最大的障礙並非化學或水質安全，而是社會接受度，以及媒體常以「把祖母沖進馬桶」、「喝杯祖父茶」等聳動標題報導，引發民眾誤解與反感。

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