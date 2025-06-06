川普、馬斯克兄弟情破裂 歐洲政治人物幸災樂禍

川普和馬斯克公開爭執，讓曾與馬斯克有過節的席科斯基樂開懷。（法新社）

2025/06/06 16:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與全球首富馬斯克關係破裂，曾因稱烏克蘭可能需要「星鏈」（Starlink）以外衛星網路服務、而遭馬斯克公開嘲笑的波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski），5日反過來嘲諷馬斯克，「看吧，大人物，政治比你想像的要難」。

《路透》及《Politics》報導，席科斯基今年3月曾表示，烏克蘭可能需要星鏈衛星服務的替代方案，並強調烏克蘭使用星鏈服務，是由波蘭數位部每年支付5000萬美元費用，結果捲入與馬斯克和美國國務卿魯比歐的公開衝突，當時魯比歐痛斥席科斯基「不知感恩」，馬斯克也發文調侃席科斯基，「小人物就安靜點。你們付的錢少之又少。而且星鏈無可取代」。

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隨著川普與特斯拉及SpaceX老闆馬斯克的兄弟情誼出現裂痕，席科斯基逮到機會在Ｘ平台發文反將馬斯克一軍，「看吧，大人物，政治比你想像的要難」。馬斯克尚未回應該文。

曾多次與馬斯克和川普發生衝突的歐盟內部市場和產業政策執行委員布勒東（Thierry Breton），似乎也樂見川普和馬斯克撕破臉，在兩人公開爭執的時候，他發布一組眼球及爆米花的表情符號，暗示「看好戲」。

馬斯克近來不斷公開抨擊川普的國內政策，與川普的敵意就此公開化，並在5日升級為全面性的網路攻擊。

馬斯克在Ｘ平台上表示，川普的關稅措施將導致經濟衰退，暗示總統應被彈劾，甚至直指川普的名字出現在已故美國性犯罪富豪艾普斯坦檔案中。川普也嚴厲反擊馬斯克，並威脅要撤銷對其公司的聯邦補助。

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