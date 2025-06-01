台灣再成焦點！ 立陶宛防長：烏克蘭淪陷將增強中國對台主張

立陶宛國防部長薩卡利埃內警告，若俄羅斯入侵烏克蘭的目的達成，將增強中國對台灣的領土主張。 （美聯社）

2025/06/01 15:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕繼法國總統馬克宏後，立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）1日在新加坡舉行的亞洲年度安全論壇「香格里拉對話」上警告，若俄羅斯入侵烏克蘭的目的達成，影響不會僅限於歐洲，印度－太平洋地區也會產生連鎖反應，尤其增強中國對台灣的領土主張。

《美聯社》報導，薩卡利埃內告訴參與「香格里拉對話」的各國安全和國防官員，北韓已派軍隊前往烏克蘭前線協助俄軍作戰，中國則在反對國際制裁俄國之餘，向俄提供經濟和技術援助，中朝在烏戰中對俄國的支持，暴露出地區之間的界線已變模糊，以及採取全球防禦策略的必要性。

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薩卡利埃內直言，如果烏克蘭淪陷，將對印太地區產生連鎖反應，也可能增強中國對台灣和幾乎整個南海的領土主張，「如果俄國在烏克蘭獲勝，那不光是歐洲的事，不光是一個地區的事，也將向印太地區的小國發出一個非常明確的訊號，即任何人都可以無視他們的國界，任何捏造的藉口都可以成為入侵的正當理由」。

這項言論與法國總統馬克宏5月30日在會議開幕式上發表的言論相呼應，他主張歐洲加強參與印太地區事務。

馬克宏在開幕主題演講抨擊中俄試圖建立「脅迫範圍」，如果美歐無法結束烏俄戰爭，將削弱美國在遏制中國就台灣問題發生可能衝突的信譽。馬克宏甚至示警，如果放棄烏克蘭，恐對台灣構成風險，「如果我們認為俄羅斯可以不顧任何限制、約束與全球秩序的反應，佔領烏克蘭的一部分領土，…那麼台灣將會發生什麼事？」

薩卡利埃內進一步提到，美國國防部長赫格塞斯建議歐洲國家應將國防力量集中在自身地區，將印太地區更多地交給美國處理，但「俄國、中國、伊朗和北韓逐漸形成一個協調一致的專制軸心，需要我們做出統一的回應」。

薩卡利埃內表示，美國對印太地區的戰略重點是合理且必要的，但印太並不是美國獨自的責任。

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