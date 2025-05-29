遭男友「臭屁攻擊」臉痛7年 女網紅堅稱：就是他害的

克莉絲汀堅稱她深受鼻竇炎7年殘害之苦，是因為前男友的一個屁。（截取自IG）

2025/05/29 00:35

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「被一個臭屁害了7年！」美國女網紅克莉絲汀（Christine Connell）指稱，7年前某次在飯店房間被男友放屁「薰臉」，竟長期出現鼻塞、臉部疼痛等症狀，多年後醫師從她鼻子裡採樣，才發現是「大腸桿菌」作祟，她懷疑這場悲劇就是從「被臭屁噴臉」開始的。

據《太陽報》 報導，克莉絲汀當時剛動完膝蓋手術，臥床無法移動，男友換衣時正好屁股對著她臉放了一個屁，她形容，「這是我一生中聞到的最難聞的屁，根本是毒氣攻擊」。雖然男友並非故意，她的臉正好在屁的路徑上，術後行動不便無法閃避，瞬間無法呼吸。她後來接受數次檢查與清創手術，最終才發現感染源竟是大腸桿菌，也因此對這個「臭屁」起了疑心，直指這是男友分手前最致命的「復仇」。

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對此，美國醫師約瑟夫（Professor Franklin Joseph）指出，大腸桿菌主要透過糞口途徑感染人體，放屁本身是氣體，並不含細菌，單靠吸入屁味根本不可能讓細菌進入鼻竇。他推測，更可能的情況是，患者在免疫力低下或術後環境不潔時，透過手部或醫療器材將細菌帶入鼻腔。

儘管大腸桿菌感染鼻竇的案例極罕見，但仍有醫學記錄顯示，住院患者若接受鼻胃管等插管程序，確實有可能發生「醫院型鼻竇炎」。克莉絲汀當時正值手術恢復期，醫師認為感染源可能另有原因，而大腸桿菌只是後來意外發現的「次要角色」。

這起誇張遭遇在TikTok上引發熱議，網友們紛紛笑稱，「這比粉紅眼還扯」，也有人認為她只是硬湊故事搏關注。但克莉絲汀到現在仍堅稱，「我寧願這是玩笑話，但我的鼻子和臉真的活生生受苦了7年。」

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