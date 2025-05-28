2噸象鼻海豹迷途逛大街 南非居民驚呼「你哪位？」

南非戈登灣（Gordon's Bay）街頭，迷途的象鼻海豹被「好望角防止虐待動物協會」（SPCA）人員發現，並控制行動。（美聯社）

2025/05/28 19:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕南非開普敦附近濱海小鎮戈登灣（Gordon's Bay）27日清晨出現意外訪客！一頭重達兩噸的年輕雄性象鼻海豹（elephant seal）不知何故迷途，竟「壓馬路」逛到市區街道，龐大身軀緩慢移動奇景讓居民又驚又喜，紛紛拿出手機記錄，也促成一場溫馨的救援行動，最終將「迷途巨獸」送回大海。

《美聯社》報導，這頭龐然大物大搖大擺地穿梭於戈登灣的市郊住宅區，目擊居民簡直不敢相信自己的眼睛。一名女士驚呼：「太不可思議了！嗨，兄弟，你怎麼到這裡來的？」當地警方與一家保全公司獲報隨即趕到，試圖用巡邏車將牠圍住，以控制其行動。

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然而，這頭象鼻海豹顯然對人類的圍堵不以為意，牠一度將巨大的頭部輕鬆地靠在一輛汽車的引擎蓋上，還試圖攀爬越過另一輛車，隨後更成功「脫逃」，大搖大擺地穿越馬路，繼續沿著人行道前進。

迷途的象鼻海豹最終在一間購物中心旁停下了腳步。動物福利官員抵達後評估，牠距離海洋已過於遙遠，恐怕難以自行找路回去，且長時間離開水域，可能很快就會面臨精疲力竭與脫水的險境。

據估計，這頭年輕的象鼻海豹體重約兩噸（約1814公斤），而成年象海豹的體型，甚至可以達到其兩倍之多。

為了牠的健康與安全，由海洋野生動物專家和一名市立獸醫組成的團隊決定介入。他們先對這頭象鼻海豹施以鎮靜藥物，待其穩定後，眾人再合力小心翼翼地將牠引導上一輛動物運輸拖車。隨後，這頭「不速之客」被安全送回附近一處海灣的自然棲地。

負責此次救援的「好望角防止虐待動物協會」（Cape of Good Hope SPCA）事後在社群媒體上發布了一段影片，記錄了這頭象海豹搖搖晃晃走下沙灘、重返海洋的溫馨畫面。影片還俏皮地配上文字：「海裡再見啦！」（Sea you later），為這場小鎮奇遇記劃下完美句點。

「鯊魚觀測組織」海洋小組成員與SPCA人員協力，準備將象鼻海豹安全運離。（美聯社）

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