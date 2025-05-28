澤倫斯基提議 美俄烏3巨頭會談

為促成停火，烏克蘭總澤倫斯基（左）已呼籲與美國總統川普（中）以及俄羅斯總統普廷（右）舉行3邊會談。（法新社）（

2025/05/28 16:53

〔編譯張沛元／綜合報導〕為迫使莫斯科當局停止長達3年的入侵，烏克蘭總統澤倫斯基27日呼籲與美國總統川普以及俄羅斯總統普廷舉行三方峰會。

澤倫斯基是在對記者發言時，做上述表示；發言28日才對外發布。

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澤倫斯基說：「普廷要是不樂意舉行雙邊會談（指普廷與澤倫斯基單獨會面），或是大家都想要舉行三邊會談，我沒意見。任何形式我都可以。」

目前不確定美俄會如何回應。普廷本月稍早曾漠視澤倫斯基要求他親赴土耳其出席睽違已久的俄烏和談的呼籲，克里姆林宮當時說，只有在達成某種「協議」後，俄烏領導人才會見面。

至於川普則已對俄烏始終未能就結束戰爭達成協議，感到洩氣。

澤倫斯基說，他已「準備好」來一場「川普-普廷-我」的會面，同時呼籲華府痛擊莫斯科，對俄羅斯的銀行與能源產業發動嚴厲制裁。

澤倫斯基說：「我們正在等待美國（對俄羅斯）的制裁。」

澤倫斯基說，川普已表明若俄羅斯不停火，將對其進行制裁；烏方曾與川普討論可針對俄羅斯的2大方面能源與銀行體系進行制裁，「美國是否會制裁這2個產業？我非常希望會。」

戰事方面，澤倫斯基說，俄國正在烏克蘭東北部蘇米（Sumy）邊境地區附近的前線「集結」5萬多名士兵。俄軍為了在烏國境內建立所謂的「緩衝區」，已拿下多個蘇米據點。

此外，澤倫斯基還說，烏克蘭仍未收到俄國承諾要給、內容有關俄方對和平協議的要求的「備忘錄」。

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