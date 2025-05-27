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    俄轟炸烏死13平民竟怪對方阻和談 川普痛批普廷瘋了

    俄國外交部發言人札哈羅娃稱，俄方仍在起草對烏談判備忘錄，完成後將正式遞交基輔，盼雙方「同步行動」。（法新社資料照）

    俄國外交部發言人札哈羅娃稱，俄方仍在起草對烏談判備忘錄，完成後將正式遞交基輔，盼雙方「同步行動」。（法新社資料照）

    2025/05/27 21:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯近日對烏克蘭發動大規模空襲，造成至少13名平民喪生，引發國際關注。莫斯科26日聲稱，這波攻擊是回應烏方無人機對俄平民的「升高挑釁」，並指控基輔在歐洲部分國家的支持下，意圖破壞俄方推動的和平談判進程。俄國國防部表示，5月20日至27日期間，俄軍已擊落2331架烏克蘭無人機，其中超過一半在戰場外攔截。

    《法新社》報導，俄烏本月稍早在伊斯坦堡舉行三年來首次直接談判後，和平進程有所進展，但克里姆林宮並未顯示願意放棄其強硬條件。俄方堅拒基輔與西方盟邦提出的「無條件30天停火」方案，並要求烏克蘭放棄加入北約的意圖及割讓部分領土。

    俄國外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）稱，俄方仍在起草對烏談判備忘錄，完成後將正式遞交基輔，盼雙方「同步行動」。

    美國總統川普對普廷猛烈抨擊，於美東時間26日晚間在社群媒體發文指出：「我一向和普廷關係良好，但他現在顯然瘋了！」川普同時威脅對俄羅斯追加制裁。

    克里姆林宮則淡化川普批評，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱：「目前每個人情緒都很激動，總統的行動是為保障國家安全所必須。」

    烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）強調，俄方空襲平民區毫無正當性，痛批俄國試圖逃避殺戮責任。他呼籲國際社會不要再「無止境等待」，應對俄採取更強硬制裁。

    據烏方統計，過去4個晚上中有3晚遭到俄軍無人機密集轟炸，烏方形容為「恐怖的週末」。最新一波攻擊導致蘇梅州建物受損，赫爾松與哈爾科夫地區多人受傷。

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