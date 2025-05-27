與普廷關係生變？WSJ：川普考慮本週對俄出手施壓

川普施壓普廷態度轉硬。（美聯社）

2025/05/27 17:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《華爾街日報》報導，美國總統川普因俄羅斯總統普廷持續攻擊烏克蘭、和平談判進展緩慢而日益不滿，正考慮本週對莫斯科實施新制裁。這與其競選時「上任首日結束戰爭」的承諾，形成強烈對比。

知情人士透露，川普考慮的制裁措施雖不包含新銀行制裁，但其他選項正在討論中，目的是迫使普廷在談判桌上讓步，包括接受烏克蘭支持的「30天停火協議」—這項提議長期遭俄方拒絕。

請繼續往下閱讀...

川普26日受訪時證實「絕對」在考慮制裁，直言普廷「正在殺很多人」，並困惑表示：「我不知道他怎麼了？」消息人士指出，川普對和談進程感到挫折，若最後努力失敗，甚至考慮完全退出談判。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示：「川普總統明確希望看到透過談判達成的和平協議，也明智地保留所有選項。」

川普發言數小時後，俄羅斯27日凌晨對烏克蘭發動史上最大規模無人機與飛彈攻擊。烏克蘭空軍稱，俄軍發射超過350架爆炸性無人機和至少9枚巡弋飛彈；俄方聲稱此舉是報復烏軍對俄境內的轟炸。

同日，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）宣布，美、德、法、英將不再對援烏武器實施射程限制，允許烏軍打擊俄境更深處的軍事目標。此前拜登政府因擔心戰爭升級而反對解除限制。

川普上任初期曾自信能憑與普廷的「特殊關係」改善美俄關係，但迄今未能說服俄方做出重大讓步。

26日川普語氣轉趨嚴厲：「我認識他很久，一向相處融洽，但他現在向城市發射火箭、殺害民眾，我完全無法接受。」

知情官員指出，三個關鍵因素影響川普對普廷的看法轉變：首先，川普對烏克蘭總統澤倫斯基缺乏好感，認為對方一邊同意停火、一邊推動制裁。其次，川普認為額外制裁無法削弱俄國戰爭能力，反會阻礙重建美俄經貿關係。最後，川普曾自信了解普廷，認為憑個人情誼可說服其結束戰爭，但普廷上週通話中拒絕簽署停火協議，已讓川普對其看法轉為負面。

美國參議院也在加強對俄施壓。共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）與民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）提出法案，對俄羅斯石油、天然氣和鈾的購買國課徵重稅，已獲逾80位參議員支持。

前駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）分析：「川普總統正在認清普廷總統的真面目。問題是他是否認真？答案似乎是川普即將得出結論：普廷就是障礙所在。」

川普如今走上歷任美國總統的老路：曾相信能與普廷合作，最終卻徒勞無功。小布希2001年稱從普廷眼中看到「靈魂深處」，認為他「直率可信」，但普廷隨後入侵喬治亞。歐巴馬政府2009年尋求與俄「重啟」關係，最終目睹普廷進軍烏克蘭、併吞克里米亞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法