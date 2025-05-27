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    鄰近3座數據中心 傳英央行反對中國建「超級大使館」

    中國擬在倫敦金融中心興建「超級大使館」。（法新社）

    中國擬在倫敦金融中心興建「超級大使館」。（法新社）

    2025/05/27 16:12

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《每日郵報》（The Daily Mail）25日披露，英國央行「英格蘭銀行」警告白廳（Whitehall，即英國中央政府），切勿允許中國「超級大使館」座落目前預定位置，因為該處不僅靠近金融中心，1公里內還有3座數據中心，中國可能利用新大使館來竊聽敏感資訊。

    中國在2018年買下倫敦塔附近的英國皇家鑄幣廠舊址所在街區，以興建占地達70萬平方英尺的新大使館，但英國情報機構曾就這座「超級大使館」的位置和間諜風險發出警告。

    當地民意機關也以擔心該地區淪為恐攻目標或秘密警察站、大量監視攝影系統有礙隱私，以及館外抗議活動恐衝擊周邊區域為由加以反對。不過，隨著工黨去年勝選上台，北京有意重新爭取興建。

    《每日郵報》指出，美國總統川普的安全顧問透露，英格蘭銀行已警告白廳不要放行中國大使館的興建計畫。地圖資料顯示，擬建地點位於倫敦金融城和金絲雀碼頭的金融中心之間，靠近3座主要數據中心。

    今年初，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）結束對中國的正式訪問回國後不到2週，蘇格蘭警場（Scotland Yard）和「塔村」（Tower Hamlets）區議會就神秘地放棄對該建案的反對意見。

    如今，英格蘭銀行反對興建大使館的意見被美國情報人員曝光，證明美國對該計畫的擔憂。有外交官表示，如果該大使館啟用，川普政府可能對與英國分享情報持保留態度。

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