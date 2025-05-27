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    中共意淫「沖繩屬於中國」琉球王室後裔出面狠打臉！

    琉球國第二尚氏王室第23代直系後裔尚衛。（圖翻攝自X平台）

    琉球國第二尚氏王室第23代直系後裔尚衛。（圖翻攝自X平台）

    2025/05/27 00:01

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共政府不只「意淫」台灣，還覬覦日本沖繩！近年中方曾數次提出「琉球地位未定論」，甚至出現「琉球不屬於日本，屬於中國領土」、「根據《波茲坦宣言》（Potsdam Declaration），琉球是中國領土」等主張，這類論述尤其是在中國國家主席習近平2023年6月強調中國與琉球王國的密切關係後越來越多，還有人稱歷史考據紀載琉球國為明、清藩屬國並定期朝貢。不過琉球國第二尚氏王室第23代直系後裔尚衛近日跳出來反駁相關論述，強調「沖繩人是日本人」！

    根據日媒《產經新聞》報導，琉球王國第二尚氏王朝直系後裔尚衛，本月24日出席在沖繩那霸舉行的「戰後80年暨沖繩縣重返日本祖國53週年紀念典禮」致詞，直言「從DNA來看，沖繩人並非原住民族，而是日本人。聯合國先前提出的錯誤建議，以及有關『沖繩屬於中國』的說法，都是無視歷史的主張，我們應當堅定反駁！」尚衛在這裡提到所謂「聯合國建議」，是指聯合國人權事務委員會在2008年10月曾建議日本政府承認沖繩人為原住民族。

    《產經》指出，統治琉球王國的尚氏家族，於1879年因應明治政府設置沖繩縣，將首里城交出，尚氏家族隨後被命令遷往東京，琉球王國至此覆滅。尚衛提到琉球國最後一任國王「尚泰王」做出此一決定時所說過的話：「在動盪不安的國際情勢中，考量到沖繩人民的未來，於是做了歸屬日本的歷史性決定。琉球不是滅亡，而是選擇與日本這個國家統合。」

    尚衛表示，看到現今的沖繩發展，雖然過程中出現許多挫折，「但我們仍能述說琉球的歷史，也得以傳承琉球傳統舞蹈、『紅型』染布技藝等傳統，我認為當初的決定是正確的。」針對琉球國與明、清互動密切，尤其是清國，結果現在被拿來大做文章，尚衛直言「這樣的說法容易引發誤解。琉球並不屬於清國，當時的『朝貢』是琉球作為獨立實體所進行的對等外交行為。從歷史角度來看，琉球從未隸屬於清國！」

    面對台海局勢升溫，尚衛也坦言當前沖繩的安全保障日益嚴峻，他擔心戰火會再次壟罩沖繩，「和平的維持需要每一個人的努力。」

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