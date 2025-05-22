菲國公務船赴南海科學研究 再遭中國海警船噴水擦撞

圖為去年12月，菲律賓漁業局船隻巴格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya）在南海爭議水域遭中國海警船射水砲。（歐新社）

2025/05/22 19:07

〔中央社〕菲律賓農業部漁業暨水資源局（BFAR）今天譴責中國海警船在南海鐵線礁一帶，針對菲律賓正在從事海洋科學研究的公務船進行「挑釁式的干涉」。

菲律賓漁業局下午發布聲明指出，漁業局船隻桑代拿督號（BRP Datu Sanday）和巴格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya）21日載著菲律賓科學研究人員，在希望礁（Pag-asa Cay）一帶採集海砂樣本。

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當天上午9時13分左右，桑代拿督號遭中國海警21559號船兩度用強力水柱射擊及擦撞，導致左舷船頭和煙囪受損，危及船上平民的生命安全。

雖然中國海警船之前就曾多次在南海其他地點向菲律賓船舶噴射強力水柱，但菲律賓漁業局說，這是中方首次在希望諸礁一帶採取這樣的行為。

希望礁即鐵線礁，位於南沙群島北部、中業群礁西北部，退潮時露出，距菲律賓實控的中業島約2.5海里。

菲律賓漁業局強調，即使面臨中國的恫嚇及騷擾，仍會繼續進行科學研究、永續漁業管理，並依國際法和國內法捍衛菲律賓在南海的利益。

鐵線礁最近成為繼黃岩島、仁愛礁和仙賓暗沙之後，菲中在南海的另一個衝突熱點，中方多次在鐵線礁海域強硬驅離菲國公務船，雙方人員也多次互相登礁宣示主權，最近的一次是在今年4月。

南海希望礁（Pag-asa Cay）。（美聯社）

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