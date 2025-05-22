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    南韓錦湖輪胎工廠大火釀男員工「下半身癱瘓」 家屬至今仍未獲道歉

    南韓光州「錦湖輪胎」工廠近日發生火災，造成一名男員工重傷、下半身癱瘓。（路透）

    南韓光州「錦湖輪胎」工廠近日發生火災，造成一名男員工重傷、下半身癱瘓。（路透）

    2025/05/22 17:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓第二大輪胎製造商「錦湖輪胎」位於光州的工廠17日發生嚴重火災，一名20多歲男員工為逃避濃煙，從3樓墜落重傷，經診斷下半身幾近癱瘓。事發已過6天，傷者家屬表示迄今未獲公司正式道歉，僅被以工傷程序處理，怒批公司冷漠敷衍，「難道只因受傷的人僅一位，就可以選擇忽視嗎？」

    綜合韓媒報導，錦湖輪胎今（22）日召開記者會，初步研判火災發生於處理生橡膠與化學品混合的「精煉廠區」。加熱設備因天然橡膠中混雜木屑等雜質，引燃後引發猛烈火勢。廠方表示，火警發生時自動二氧化碳滅火系統率先啟動，但因無法有效控制火勢，又追加手動滅火，最終才以大量灑水方式救火，導致濃煙瀰漫全廠，最後緊急疏散人員。

    外界質疑防火門當時未能正常關閉，導致濃煙迅速蔓延。對此錦湖輪胎回應稱，公司每月都由消防員、設施負責人及災害預防人員共12人組成小組檢查防火設施，且上月例行檢查並未發現異常。

    然而，受傷員工的家屬轉述工廠同事說法，指出廠內防火門早已失靈，甚至連協助疏散的緩降機也無法使用。唯一重傷的24歲男員工在火警中孤立無援，最終從樓頂墜落，被困40分鐘才由消防隊尋獲，經搶救後仍因第12節脊椎嚴重受損，醫生判定下半身幾乎癱瘓，日後康復機率極低。

    家屬悲痛表示，火災事發至今已第6天，從未收到公司的道歉和解釋，質疑是因為火災只有一名傷者才如此敷衍了事，「他不只是一名員工，也是別人家庭的一份子，更是一名正要開始發光發熱的年輕人」。

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