已和教宗聯繫 梅洛尼：良十四世願主持烏俄和平談判

義大利總理梅洛尼指出，教宗良十四世在與她通話時表態，願意在梵蒂岡主持談判，力求結束烏俄戰爭。圖為良十四世。（法新社）

2025/05/21 11:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普19日與俄羅斯總統普廷通話2小時，宣布俄羅斯與烏克蘭將針對停火展開談判，並將通話內容告知多國領袖，更提到梵蒂岡已表態有高度意願，由教宗良十四世擔任代表主持烏俄協商。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）20日在聲明指出，良十四世在與她通話時表態，願意在梵蒂岡主持談判，力求結束烏俄戰爭。

根據《路透》報導，川普19日與普廷通話後，將通話內容告知多國領袖，包括烏克蘭總統澤倫斯基、歐盟執委會主席馮德萊恩、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、德國總理梅爾茨，以及芬蘭總統史塔布等人。川普當時提及：「教宗代表的梵蒂岡已表達強烈意願，希望能主辦這場談判。讓和平進程開始吧！」

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對於川普表示良十四世有意主持烏俄談判的說法，梅洛尼辦公室19日表達歡迎，並在20日表示，梅洛尼已向教宗確認，教宗願意在梵蒂岡主持下一輪會談，對於教宗為和平所作出的不懈努力表達深深感謝。

在梅洛尼辦公室的另一項聲明中，梅洛尼表示她已經和澤倫斯基在內的歐洲各國領袖針對下一步行動進行會談，各方都同意在新一輪談判針對停火與和平協議等方向上保持密切協調。

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