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    葡萄牙大選民主聯盟勝出 極右派穩居前三大勢力

    由葡萄牙總理蒙特內哥羅領導的民主聯盟在全國大選中勝出。（彭博）

    由葡萄牙總理蒙特內哥羅領導的民主聯盟在全國大選中勝出。（彭博）

    2025/05/19 22:02

    〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯威脅與極右派勢力與日俱增之際，葡萄牙中右派民主聯盟在全國大選贏得國會最多席次，加上羅馬尼亞也由中間派候選人當選總統，兩個歐盟及北大西洋公約組織（NATO）成員國在關鍵選舉防止歐洲進一步分裂。

    由葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）為首的民主聯盟，在全國大選中以32.7％的得票率居首，贏得國會230席中最多的89席。「社會黨」（PS）與極右翼政黨「夠了！」（Chega）各取得約23％得票率、58席。

    由於民主聯盟仍未達過半所需的116席，可能會需要「夠了！」的支持才能通過法案。但蒙特內哥羅已表明不會與反建制政黨形成任何同盟關係，因為這類政黨「不可靠且不適合治理」。

    2019年創立的「夠了！」在該年度的大選僅是1.9％得票率的邊緣政黨，隨著每屆大選成長茁壯，如今穩居國內前三大政治勢力，也反應出歐洲極右派政黨崛起的趨勢。

    根據羅馬尼亞官方統計，立場親歐的中間派候選人達恩，以約54％得票率擊敗美國總統川普支持者，主張終止烏克蘭軍事援助的「羅馬尼亞人團結聯盟」（AUR）候選人西米昂（George Simion）的46％。由於西米昂在2週前的首輪投票中獲得41％最高得票率，最終結果出乎強硬右派支持者意料。

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