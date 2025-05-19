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    印度智庫指控為巴基斯坦提供防空援助 中國外交部已讀亂回

    被問到是否為巴基斯坦提供防空系統支援，中國外交部發言人毛寧僅回覆：「你的具體問題建議向中方的主管部門了解」。（歐新社）

    被問到是否為巴基斯坦提供防空系統支援，中國外交部發言人毛寧僅回覆：「你的具體問題建議向中方的主管部門了解」。（歐新社）

    2025/05/19 16:47

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦日前在邊境爆發軍事衝突，雙方發生視距外空戰，印度多架戰機遭巴基斯坦擊墜，印度智庫指控中國為巴基斯坦提供了防空和衛星支持；中國外交部今（19日）被詢問相關問題時，避而不談。

    綜合外媒報導，今中國外交部舉行例行記者會，《彭博》記者提問，有智庫指控中國為巴基斯坦提供了防空系統支援，中方對此有何評論？中國外交部發言人毛寧僅回覆：「你的具體問題建議向中方的主管部門了解。」

    毛寧接著表示，當印巴局勢緊張以來，中方一直堅持客觀公正立場，呼籲印巴兩國保持冷靜克制，避免局勢升級。中國支持並歡迎印巴實現停火，願意繼續為實現全面持久停火、維護地區的和平穩定發揮建設性作用。

    印度國防部下屬的研究機構「新德里聯合作戰中心」表示，在本月稍早巴基斯坦與印度的衝突中，中國向巴基斯坦提供了防空和衛星支持，這顯示北京比之前所披露的更直接地參與了這場衝突。對於印度智庫說法，三國都未發表回應。

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