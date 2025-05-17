美媒：川普政府擬將100萬名巴勒斯坦人遷往利比亞

在川普結束中東行之際，以色列再對加薩北部發起空襲。（美聯社）

2025/05/17 15:50

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普揚言「接管」加薩之後，《美國國家廣播公司》（NBC）17日獨家引述多名知情人士披露，川普政府正在擬訂計畫，將100萬名巴勒斯坦人遷往利比亞，但與利比亞尚未達成最終協議。

2名直接了解該計畫的人士和1名前美國官員表示，川普政府正認真考慮這項計畫，並已與利比亞政府高層討論。作為重新安置巴勒斯坦人的交換條件，美國考慮向利比亞釋出凍結十多年的數十億美元資金。

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在報導發表前，美國國務院和白宮國家安全會議（NSC）皆對該消息不予置評。報導發表後，一位發言人澄清報導不屬實，「實際情況不允許實施這樣的計畫，這樣的計畫並未經過討論，也沒有任何意義」。

以色列政府據悉已得知美方規劃，但巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」資深官員納伊姆（Basem Naim）表示不知情，並強調「巴勒斯坦人深深紮根於自己的祖國，對祖國有著堅定的承諾，準備戰鬥到最後，犧牲一切來保衛自己的土地、祖國、家庭和孩子的未來。巴勒斯坦人是唯一有權為巴勒斯坦人（包括加薩人民）決定做什麼和不做什麼的一方」。

利比亞在強人格達費（Muammar Gaddafi）2011年被推翻後，一直處於政治不穩定和不同陣營交戰的亂局，已是自身難保，美國國務院目前也建議美國人民勿前往利比亞。

事實上，有多少加薩走廊的巴勒斯坦人將自願前往利比亞生活，仍是一個懸而未決的問題。前美國官員透露，川普官員曾討論向巴勒斯坦人提供免費住房甚至津貼等經濟誘因，但這勢必所費不貲，要安置多達100萬人恐怕面臨重大障礙。

川普今年2月4日在白宮與以色列總理納坦雅胡會面時，就曾提議美國「接管加薩」，並將當地的巴勒斯坦人安置到其他地方。川普15日訪問卡達時，又稱美國將尋求控制加薩走廊，並將其變成一個「自由區」（freedom zone）。

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