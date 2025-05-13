德總理下通牒：烏克蘭和平本週無進展 俄將面臨更嚴厲制裁

國總理梅爾茨13日警告俄羅斯，若烏克蘭和平進程本週無實質進展，將面臨歐盟更嚴厲制裁。（美聯社）

2025/05/13 21:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）13日向俄羅斯發出嚴厲警告，若本週內烏克蘭和平進程未能取得「實質進展」，歐洲將對俄羅斯實施新一輪且更為嚴厲的制裁。此番表態凸顯了西方國家對俄羅斯施加更大壓力的決心。

《法新社》報導，梅爾茨在與到訪的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）舉行的聯合記者會上明確表示：「我們一致同意，如果本週內沒有真正的進展，我們將在歐洲層面共同努力，顯著加強制裁。」他進一步透露，可能的制裁領域將包括能源部門及金融市場。

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梅爾茨發言人12日釋出相關訊息，暗示若俄方無積極回應，將可能面臨進一步制裁。然而，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當時回應稱，「最後通牒」是「不可接受的」，並認為此種對話方式「不恰當」。此次由德國總理本人親自發聲，無疑加大了對俄羅斯的壓力，意圖促使其在烏克蘭問題上做出讓步。

外界關注此舉是否會影響俄羅斯對土耳其邀請其與烏克蘭舉行直接會談的決定。烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）透過《法新社》發表聲明稱：「若普廷拒絕前往土耳其，這將是俄羅斯不願結束戰爭、不願且未準備好進行任何談判的最終信號。」

與此同時，據《路透》報導，三位知情人士透露，美國總統川普的高級特使魏科夫（Steve Witkoff）和凱洛格（Keith Kellogg）將於15日聯袂前往土耳其伊斯坦堡，參與可能舉行的旨在結束俄烏戰爭的會談。

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