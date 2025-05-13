曼谷大型家具倉庫烈焰狂燒12小時 300噸塑膠化為毒氣居民急撤

泰國曼谷一間家具倉庫11日遭大火吞噬。（擷取自叻甲挽區/FB）

2025/05/13 14:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷一處大型家具倉庫11日晚間突發大火，火勢猛烈延燒至少12小時仍未撲滅。由於事發時正值假日，倉庫內無人作業，暫無人員傷亡，但高溫燃燒釋放大量黑煙與化學氣味，周邊居民被緊急疏散。

綜合泰媒報導，當地時間11日傍晚4時許，位於曼谷叻甲挽區的「Siam House And Home Company」的2層樓家具倉庫突然起火。初步調查顯示，起火點疑似是工廠地下室，現場存放大量家具成品和多達300噸塑膠材料，迅速助長火勢，整座建物陷入火海。

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當局出動超過30輛消防車與上百名消防與救援人員到場灌救，歷經超過12小時的滅火行動，火勢於12日晚間初步獲得控制。雖無重大傷亡傳出，但至少7名附近住戶因吸入濃煙身體不適，送醫治療。

事發當下，曼谷市長查察（Chatchat Sitthiphan）正在日本出席會議，緊急由市議會議長蘇拉吉（Surachit Phongsingwittaya）及叻甲挽區主任塔拉蓬（Tharapong Petchkong）代表前往現場指揮救援，並設立應變指揮中心。蘇拉吉指出，目前起火詳細原因仍待調查，考量現場火勢高溫與濃煙密布，已採取泡沫與水交替滅火方式處理。

火災造成的黑煙與刺鼻化學氣味使空氣品質惡化，曼谷市府緊急呼籲距離火場300公尺範圍內的居民緊閉門窗、儘速撤離，並前往指定避難中心。倉庫所屬家具品牌「KingKitchen Thailand」也透過官方臉書發文致歉，對社區居民造成困擾深感遺憾，並承諾全力協助善後與儘快恢復營運。

初步調查顯示起火點疑是工廠地下室，存放大量家具成品及塑膠材料。（本報合成，擷取自叻甲挽區/FB）

這場大火歷經超過12小時才總算撲滅。（擷取自KingKitchen Thailand /FB）

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