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    當街砍死陌生8旬老婦 日15歲少年說出秋葉原無差別殺人案名言

    日本千葉縣84歲老太太當街被砍死，兇嫌為就讀國中3年級的15歲少年。圖為案發地點。（圖擷自@2dogzi「X」帳號）

    日本千葉縣84歲老太太當街被砍死，兇嫌為就讀國中3年級的15歲少年。圖為案發地點。（圖擷自@2dogzi「X」帳號）

    2025/05/13 09:55

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣千葉市若葉區若松町，11日發生84歲老婦高橋八生被當街砍死的事件，警方追查後12日逮捕就讀國中3年級的15歲少年，他供稱受害者「無論是誰都可以（誰でもよかった）」，和2008年秋葉原7死10傷無差別殺人案的犯人說法一樣。

    《NHK》報導，住在距離案發現場約100公尺的女子，向警方提供了監視器影片，從中可以看到高橋八生當天下午5時許走了過去，數秒鐘過後嫌犯也尾隨跟上，此外，案發前3個小時他還在附近徘徊，不知是否在尋找目標。

    據了解，15歲少年和老太太並不認識，他的父親12日接受採訪時，坦言自己對死者和遺屬感到相當抱歉。父親說，自從小孩念國中之後，在家裡幾乎就沒什麼講話，可能是不想要別人打擾。

    兇嫌父親指出，11日當天他大約晚間8時許下班回家，那時兒子剛吃完晚餐，看起來沒有任何異常；少年的爺爺也指稱孫子和平常一樣，到了12日上午自己才知道附近出了命案。

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