印、巴再陷入軍事衝突 背後美中角力影子浮現

南亞兩大宿敵印度與巴基斯坦又發生軍事衝突。（歐新社檔案照）

2025/05/07 23:09

〔編譯管淑平／綜合報導〕南亞兩大宿敵印度與巴基斯坦再度陷入軍事衝突，《紐約時報》7日報導，印、巴兩國的較勁，背後有美國和中國這兩個軍火供應鏈的角力，美中各自對這兩國的軍事支持增加，也透露出全球地緣政治聯盟關係的轉變，以及國際緊張中的另一處可能引爆點。

報導指出，這次印巴再度爆發軍事衝突，與2019年一度有演變為核武衝突之危的印巴對峙，不同之處在於，今日區域軍事聯盟格局已大幅改寫。

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印度雖然傳統上為不結盟國家，但已逐漸擺脫過去對美國止步不前的態度，積極向美國和其他西方國家採購軍備，同時大幅減少向俄羅斯購買低成本武器。根據「斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）」數據，2006到10年間，印度主要武器約8成來自俄羅斯，但是過去4年來，此比率已降到約38%，美國、法國、以色列等西方國家，則占印度軍火進口量的一半以上。

另一方面，巴基斯坦在1980年代蘇聯、阿富汗戰爭，和2001年美國「911恐怖攻擊」後對阿富汗反恐戰爭，扮演美國的第一線夥伴，獲美大舉提供軍事支援。但在阿富汗戰爭結束後，對美國重要性式微，巴國也已從美國轉向中國。SIPRI數據顯示，現在該國超過8成軍備購自北京，2000年代中期，此比率僅38%。唯一例外的是巴國的F-16戰機陣容，這20年來仍持續擴大。

這種軍火供應關係的轉變，把美中兩大強權的角力，帶進南亞這個歷史最悠久、最棘手的衝突熱點。美國積極拉攏印度作為抗衡中國的夥伴，支持其國防現代化。在此同時，印度與中國關係，近年因為兩國領土爭議時起衝突而愈加惡化，而美中關係則因川普上任後，對北京發起貿易戰在谷底低盪。

美國智庫「卡內基國際和平基金會」高級研究員狄利斯（Ashley J. Tellis）指出，「美國現在對印度安全利益至為重要，而中國對巴基斯坦的角色也愈加如此」。前美國國防部南亞和東南亞事務副助理部長、現任「觀察家研究基金會美國中心（ORF America）」高級研究員福特（Lindsey Ford）認為，「未來印度與巴基斯坦的衝突，會愈加看來像是印度用美國和歐洲的、而巴基斯坦用中國的武器系統作戰」，「過去10年來，兩國密切的安全夥伴，已經顯著捲入其中」。

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