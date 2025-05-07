驚悚！南非35萬隻「殭屍雞」餓到互啃 動保員含淚撲殺

南非全國防止虐待動物協會（NSPCA）提供的檔案照片顯示，南非德爾馬斯（Delmas）一處養雞場內遍地死雞。該國營雞場因斷糧導致雞隻大量死亡，甚至出現互食慘況。（美聯社）

2025/05/07 12:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕南非一家國營家禽公司因資金耗盡無力購買飼料，導致數十萬隻雞隻挨餓甚至互相殘食，動物福利官員面臨親手人道處理超過35萬隻雞的殘酷任務。官員6日表示，由於發生了「大規模同類相食」的慘況，目前尚無法確定在動保人員抵達多個被遺棄的養雞場前，究竟有多少雞隻已經死亡。

《美聯社》報導，南非全國防止虐待動物協會（NSPCA）指出，他們已成功救下超過50萬隻雞。該協會在聲明中形容現場「慘不忍睹」：「骨瘦如柴的雞隻擠作一團，雞隻互相啄食，飼料槽空空如也。」

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這些雞隻隸屬於南非主要家禽供應商「黎明食品」（Daybreak Foods），該公司為南非國有資產管理公司「公共投資公司」（Public Investment Corp.）所擁有。

NSPCA官員最早於4月30日接獲其中一個養雞場出現危機的通報。該組織隨後發現，在南非北部至少還有另外五個大型養雞場，每個場內又有多個飼養點的雞隻被遺棄並遭受飢餓。據悉，「黎明食品」曾試圖將這些雞隻送往屠宰場，但因雞隻體型過小未達標準而遭拒。

該公司發言人恩孔戈（Nokwazi Ngcongo）先前曾透露，由於財務困境影響飼料運送，導致雞隻一度斷糧。她聲稱公司已盡力減少動物的痛苦。

NSPCA農場動物保護部門經理阿帕爾薩米（Nazareth Appalsamy）向《美聯社》表示，大規模的撲殺行動從上週三開始，直到本週一才告一段落。約有75名動物保護官員參與其中，負責逐一對無法恢復健康的雞隻進行人道處理。他坦言：「這次撲殺對工作人員造成了巨大的心理負擔，他們親身經歷了如此極端的處置手段。」

NSPCA指出，這些雞隻已超過一週沒有進食，並誓言將依據動物保護法規，對「黎明食品」未能履行其責任的行為提起訴訟。南非政府則表示，正就「黎明食品」的財務困境與其領導層進行商談。

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