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    川普稱女孩不需太多玩偶 網翻舊影片揭拜倫小時候驚人玩具

    美國總統川普4日在空軍一號上與媒體交談。（法新社）

    美國總統川普4日在空軍一號上與媒體交談。（法新社）

    2025/05/07 12:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普多次淡化關稅戰造成美國國內貨品變貴影響，意外燒出「兒童該擁有多少玩具」爭議。他近日直言，「小女孩不需要37個玩偶，只需要2至5個就夠了。」不料，網路流傳一段川普2010年受訪影片，當中可見他小兒子拜倫（Barron Trump）擁有巨型獅子、老虎等大量玩具，還有訂製的賓士玩具車。

    綜合媒體報導，美國知名玩具製造商美泰兒（Mattel）近日宣布，受美國政府加徵關稅影響，公司計畫調漲部分在美國販售的玩具價格，包括旗下芭比娃娃（Barbie）系列產品，同時加速將生產線轉離中國。

    而日前川普在NBC《與媒體見面》（Meet the Press）節目中，稱美國從中國進口了太多「垃圾」。他表示，「美國人不需要擁有30個娃娃，他們只需要3個。」

    然而，網上流出川普2010年受訪影片，當時年僅4歲的拜倫已擁有大量玩具，畫面中包括1台車牌是他的名字拜倫（Barron）的紅色賓士玩具車。另外，拜倫與母親梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙騎在1隻巨型白老虎布偶上擺拍；騎完白老虎後，拜倫又騎上1一隻大獅子布偶。

    這段影片在美國網上引發爭議。有人認為川普一方面要求美國兒童擁有比之前少的玩偶，自己卻是毫不吝嗇為拜倫買眾多玩具，似乎「雙重標準」。

    影片顯示，美國總統川普的小兒子拜倫擁有一台紅色賓士玩具車。（圖擷取自影片）

    影片顯示，美國總統川普的小兒子拜倫擁有一台紅色賓士玩具車。（圖擷取自影片）

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