川普稱女孩不需太多玩偶 網翻舊影片揭拜倫小時候驚人玩具

2025/05/07 12:41

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普多次淡化關稅戰造成美國國內貨品變貴影響,意外燒出「兒童該擁有多少玩具」爭議。他近日直言,「小女孩不需要37個玩偶,只需要2至5個就夠了。」不料,網路流傳一段川普2010年受訪影片,當中可見他小兒子拜倫(Barron Trump)擁有巨型獅子、老虎等大量玩具,還有訂製的賓士玩具車。

綜合媒體報導,美國知名玩具製造商美泰兒(Mattel)近日宣布,受美國政府加徵關稅影響,公司計畫調漲部分在美國販售的玩具價格,包括旗下芭比娃娃(Barbie)系列產品,同時加速將生產線轉離中國。

而日前川普在NBC《與媒體見面》(Meet the Press)節目中,稱美國從中國進口了太多「垃圾」。他表示,「美國人不需要擁有30個娃娃,他們只需要3個。」

然而,網上流出川普2010年受訪影片,當時年僅4歲的拜倫已擁有大量玩具,畫面中包括1台車牌是他的名字拜倫(Barron)的紅色賓士玩具車。另外,拜倫與母親梅蘭妮亞(Melania Trump)雙雙騎在1隻巨型白老虎布偶上擺拍;騎完白老虎後,拜倫又騎上1一隻大獅子布偶。

這段影片在美國網上引發爭議。有人認為川普一方面要求美國兒童擁有比之前少的玩偶,自己卻是毫不吝嗇為拜倫買眾多玩具,似乎「雙重標準」。

Exclusive throwback video from Entertainment Tonight’s photoshoot with Barron, Melania, and Donald Trump in Trump Tower (2010) pic.twitter.com/ZymPkY6kJV