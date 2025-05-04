Meta遭重罰90億 嗆關FB、IG 奈及利亞怒回：錢還是要繳！

Meta因違反資料保護與消費者法規，遭奈國三大政府機關合計開罰2.9億美元（約新台幣90億元）。（路透社）

2025/05/04 23:46

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台巨頭Meta因涉嫌違反奈及利亞（Nigeria）資料保護與消費者權益法，遭當地三大政府機關重罰共2.9億美元（約新台幣90億元）。Meta上訴遭駁後，在法庭文件中表示「可能被迫關閉」當地FB與IG服務，引發外界譁然。對此，奈及利亞政府強硬回應，批Meta此舉形同威脅，並強調「就算退出，罰款還是要照繳不誤」。

據英國《BBC》 報導，奈及利亞政府強調，Meta已被認定違反奈國《競爭與消費者保護法》與《個資保護法》，包括未經用戶同意分享資料、歧視奈國用戶、以及濫用壟斷地位等，因此必須立即改變違規行為、遵守該國法律與消費者標準。

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這起爭議可追溯至2020年，當時奈國政府展開跨機關調查，針對Meta旗下Facebook與WhatsApp在當地是否侵犯用戶資料與不當營運進行長達38個月的審查。直到2023年7月，官方正式對Meta開出三筆罰款，分別來自競爭及消費者保護委員會（FCCPC）、資料保護機關與廣告監管單位。

Meta不服處分，與WhatsApp一同提起上訴，案件在今年4月25日裁定，法院駁回Meta大部分主張，僅撤銷其中一條命令，並加罰調查費用3.5萬美元（約新台幣112萬元）。Meta在法院文件中聲稱，若繼續在奈及利亞提供服務，可能面臨更多執法風險，因此不排除關閉當地FB與IG服務。

對此，奈國聯邦競爭及消費者保護委員會（FCCPC）發聲明指出，Meta此舉是試圖利用輿論壓力逼迫政府讓步，「但這樣的威脅一點效力也沒有」，強硬表示根據現行裁決，Meta仍必須在今年6月底前繳清所有罰款，否則將面臨更多罰款與營運限制，甚至進一步的法律制裁。

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