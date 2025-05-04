川普：沒興趣競選第3任總統

美國總統川普近期訪談時聲稱，他不確定美國公民是否享有美國憲法保障的正當程序權利。（路透）

2025/05/04 22:37

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）自上任以來便積極推動驅逐非法移民與非美國公民人士，而他近期接受採訪時，竟公然指出，他「不確定」美國人民是否享有美國憲法保障的正當程序（due process）權利；川普也另外指出，他目前沒有興趣競選第三任美國總統任期。

《路透》報導，川普是在週五接受國家廣播公司（NBC）記者維爾克（Kristen Welker）採訪時發表上述言論，該訪談節目預定於美國時間週日播出；當時維爾克詢問川普，是否同意國務卿魯比歐（Marco Rubio）上月表達的觀點，即美國全體公民「理所當然」享有正當程序權利。

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川普回答：「我不知道。我不是，我不是律師，我不了解。」但他補充說，這種規定意味著「我們會有100萬、200萬或300萬宗判決」，而他的律師「顯然會遵循最高法院的指示」。

美國法律中的正當程序，指的是政府在對個人採取不利的法律行動前，必須做出事先通知與舉辦聽證會等措施。

4月19日，美國最高法院大法官暫時禁止川普政府將一群被指控為幫派成員的委內瑞拉移民驅逐出境，但川普政府援引一項鮮少使用的戰時法律，要求法官撤銷或限縮這項禁令的效力。

美國訟務次長索爾（John Sauer）在提交給最高法院的文件中指出，這些被拘留者已事先獲得通知他們將被遣返，更有「充分時間」申請司法審查。

此外，最高法院也在4月10日指示川普政府協助一名被錯誤驅逐到薩爾瓦多的男子賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）返回美國，而川普政府已承認，賈西亞會被趕到薩爾瓦多是因為出了「錯誤」。

先前曾多次暗示有意競選第三個總統任期的川普在採訪中也宣稱，第三任美國總統任期「不是我有興趣的事情」，他說：「據我所知，你不被允許這樣做。」

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