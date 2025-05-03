要擊敗中國！ 川普NASA預算 首重送人登月、上火星

NASA「阿提米絲」計畫送人登陸月球，設立常駐基地。構想圖。（美聯社檔案照）

2025/05/03 19:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普2日提出的2026財政年度預算，美國國家航空暨太空總署（NASA）預算部份，首重載人登陸月球、火星任務，而削減科學、氣候研究經費。這份預算著重項目，正好也是川普勝選大功臣馬斯克（Elon Musk）旗下太空科技公司正致力實現的太空計畫。

川普將NASA總預算刪減60億美元，從當前年度的248億美元，減到188億美元，減幅24.3%；不過，太空探索預算較前一年度增加6億多美元，載人登陸月球探索經費提高6億4700萬美元，達到逾70億美元，登陸火星計畫新增10億美元。

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根據這份新年度預算提案概要，NASA一些旗艦計畫將大幅調整：超出預算的「太空發射系統（SLS）」和「獵戶座（Orion）」載人太空船，2027年執行首次載人登月的「阿提米絲3號（Artemis III）」任務後將廢止；繞月太空站「門戶」（Gateway）計畫，以及「火星樣本返回」（Mars Sample Return）任務也都將取消。

白宮針對NASA預算的調整表示，希望聚焦「在重返月球方面擊敗中國，並且率先將人類送上火星」。中國計劃在2030年前，達成首次載人登月，美國的阿提米絲計畫近年一再延宕。

《紐約時報》2日報導指出，這份預算意在實現川普3月向國會演說時，提出的「在火星插上星條旗」的目標，但是同時，也與馬斯克的「太空探索科技公司」（SpaceX）優先計畫一致。馬斯克20年前懷抱著殖民火星的夢想，設立SpaceX公司。

川普重返執政的初期，馬斯克扮演重要角色，並且負責大砍聯邦政府預算和編制。《法新社》報導，川普提名的NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman），已2度造訪SpaceX公司，更進一步挑起可能的利益衝突疑慮。

這份預算書中並未細述火星任務新增10億美元預算用途，也沒定出送太空人上火星的時程。不過，馬斯克3月曾表示，SpaceX正在開發測試的巨型火箭「星艦」（Starship），預定2026年底啟程，載著特斯拉公司開發的人形機器人前往火星，「最快」2029年送人登陸這個紅色星球。

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