耶路撒冷野火告急！納坦雅胡宣布國家緊急狀態 千人撤離

以色列耶路撒冷郊區野火猛烈燃燒。（法新社）

2025/05/01 20:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列耶路撒冷附近週三爆發嚴重森林野火，火勢在強風助長下迅速蔓延，總理納坦雅胡宣布進入國家緊急狀態，警告火勢可能逼近甚至進入耶路撒冷市區。這場近十年來最嚴重的野火已導致多人受傷，數千居民被迫撤離家園。

《法新社》報導，濃煙籠罩耶路撒冷附近主要公路，消防人員疲於奔命。以色列緊急救護組織「紅大衛盾會」（MDA）指出，數百名平民面臨危險，警戒已提升至最高級別；已救治約23名傷者，其中13人送醫，多為吸入性嗆傷或燒燙傷，傷者包含孕婦及嬰兒。

請繼續往下閱讀...

納坦雅胡警告，西風恐將野火推入耶路撒冷市區，宣布國家緊急狀態，首要任務是保衛首都。為防堵火勢，主要公路已封閉，沿線數千居民疏散。

消防首長卡斯皮（Eyal Caspi）坦言，惡劣天氣嚴重阻礙空中滅火作業，「我們的首要目標是拯救生命。」他形容，這可能是以色列十年來最大的一場火災。警方已在耶路撒冷山區及主要公路周邊加派大量警力，呼籲民眾避免前往該區域。

以色列國防軍（IDF）說，週三起，搜救旅及耶路撒冷地區部隊已投入救災，偕同後方司令部與技術暨後勤局約50輛消防車，直接與消防隊員在前線合作。軍方工程車輛也徹夜在全國各地開闢防火線，阻止火勢蔓延。據報導，耶路撒冷以西約30公里處的多個社區已被疏散。

關於起火原因，國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）暗示可能涉及人為縱火。警方證實逮捕了一名試圖在耶路撒冷南部縱火的東耶路撒冷居民，但官方尚未將此案與大規模野火直接連結。班吉維爾說，將嚴查任何「縱火恐怖主義」行為。高溫與強風無疑是火勢快速擴散的主因。

救災人力吃緊，班吉維爾指示取消原定週四獨立紀念日慶祝活動的部分晚間節目。以色列外交部已向希臘、賽普勒斯、克羅埃西亞、義大利及保加利亞等鄰近國家請求援助。法國總統馬克宏在社群平台X上表達聲援，願提供物資支援。納坦雅胡辦公室則說，來自義大利和克羅埃西亞的3架滅火飛機即將抵達，協助撲滅火勢。

以色列中部因高溫強風觸發野火，5月1日，一名熙篤會修士在拉特倫（Latrun）附近，拍攝直升機空中灑水灌救。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法