出遊請注意！日本飯店拍片籲「4備品」別拿走 引網友熱議

隨著日本黃金週假期將至，許多飯店業者趁著旅遊潮旺季來臨前，再度提醒旅客務必遵守住宿規則，切勿讓貪小便宜的行為破壞彼此的信任與住宿品質。示意圖。（歐新社資料照）

2025/04/28 14:48

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少飯店或旅館會準備各種備品，提供住宿旅客使用，然而卻不時傳出旅客將房內非一次性備品竊走的情況。對此，日本北海道一間飯店近期在社群平台發布一段影片，只見飯店工作人員從一個大型行李箱中，拿出4種飯店客房常被偷竊的物品，影片掀曝光後，立即掀起大批網友熱議。

北海道札幌東急REI飯店日前在官方TikTok帳號，發布一支名為「千萬不要把這個從飯店帶回家」（大切なホテルの備品です）、長度約22秒的影片，飯店工作人員打開一個白色的大型行李箱，取出4種時常被旅客隨手帶走、並非飯店準備的一次性備品，分別有「毛巾」、「浴袍」、「電熱水壺」和「吹風機」。

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業者指出，每間客房的備品數量都有詳細記錄，一旦發現短少，飯店就能立刻察覺。同時，業主也在影片中特別警告，無論任何大小的物品，包含衣櫃裡的芳香噴霧瓶、客房內的小家電等，都屬於飯店財產，請入住旅客切勿擅自攜帶離開。

這段影片吸引逾140多萬人次瀏覽，不僅引起網友熱烈討論，還釣出同為飯店業者留言，透露曾遇過入住旅客偷走椅子、電視等大型物品的情況，最終不得不報警處理；另有擔任房務清潔員的網友們指出，經常在打掃客房衛生時，遇到洗髮精、潤髮乳或沐浴乳遭整瓶拿走，以及非一次性備品的毛巾、拖鞋與小電器被打包帶走。

其他網友則對此表示，「真的有人會偷吹風機跟熱水壺嗎？」、「咖啡、茶、一次性用品這些我都有拿走過」、「我從來沒想過可以把吹風機和熱水壺帶回家」、「為什麼有人會覺得可以隨便把東西帶回家呢？」、「覺得飯店業應該彼此分享入住客人的訊息，並採取措施，例如不允許付款、或拒絕將飯店物品帶回家的客人入住」。

另有部分網友指出，由於每間飯店或旅館的規定不同，旅客對於哪些物品可以帶走、哪些則不行，經常會搞不清楚與混淆。另外，隨著日本黃金週假期將至，許多飯店業者趁著旅遊潮旺季來臨前，再度提醒旅客務必遵守住宿規則，切勿讓貪小便宜的行為破壞彼此的信任與住宿品質，並引起不必要的法律糾紛。

有日本飯店業者指出，客房內的「毛巾」、「浴袍」、「電熱水壺」和「吹風機」，時常出現被旅客拿走的情況。示意圖。（彭博資料照）

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