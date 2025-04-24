五角大廈設化妝間 美防長赫格塞斯供高官「妝」點門面

前主播防長赫格塞斯（Hegseth）關注高官媒體形象。（美聯社資料照）

2025/04/24 12:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯近日將五角大廈內一間通常用作媒體準備室的綠色房間（green room），整修為化妝工作室，供高階官員在鏡頭亮相前準備儀容。

國防部發言人向《國會山莊報》（The Hill）證實此事，並確認了哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的初步報導。發言人說明，主要變更為家具調整，如添置導演椅、鏡子及化妝燈，均取自現有庫存。此外，一個化妝檯面由內部設施服務處人員施工建造。

請繼續往下閱讀...

針對CBS News報導稱此次整修耗資數千美元，五角大廈透過社群平台X發文否認。官員強調此次改造相當「保守」，選用了數種「較低成本、現成的材料解決方案」，旨在為部長及其他高階官員（VIP）提供必要的媒體鏡頭前準備支援。

赫格塞斯曾是福斯新聞頻道（Fox News）節目《福斯與朋友們週末版》（Fox & Friends Weekend）的共同主持人，自上任國防部長數月以來，媒體曝光度頗高。此次化妝工作室的設置，正值他身陷另一起爭議之際。他上月因透過加密通訊軟體「Signal」 分享敏感攻擊計畫而首次受到批評，當時《大西洋月刊》總編輯被誤加入有川普高層官員的群組聊天中。

部分民主黨人士已要求赫格塞斯辭職，但川普陣營核心人士大多仍支持這位前晨間節目主持人。同時，其領導風格也因近期數名高階顧問離職或調動，以及內部資訊洩露的調查而受到檢視。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法