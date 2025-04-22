北京理工大學爆性醜聞！男碩士生拍52分鐘片控已婚男副院長性侵

中國北京理工大學一名男同學實名指控該院副院長宮琳長期騷擾、猥褻甚至性侵包含自己在內的男學生們。（擷取自微博）

2025/04/22 13:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京理工大學近日爆出師生戀醜聞，一名男研究生拍片實名檢舉已婚男性副院長長期對其性騷擾並引導發生性關係，導致他飽受心理疾病之苦。

綜合中媒報導，北京理工大學機械與車輛學院常姓碩士研究生，19日晚間公布長達52分鐘的影片，公開指控該學院常務副院長、教授、導師宮琳，在2022年11月至2024年1月期間，對其進行騷擾、猥褻並發生性行為，使他罹患憂鬱症及焦慮症。

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常姓學生指出，受害學生不只自己一人，宮琳還與其他男同學發生性關係，甚至涉嫌洩漏研究生考試面試題目與挪用經費等。他還透露，2022年11月兩人開始頻繁聯繫還會一起吃飯運動，期間宮琳也曾頻繁確認其性取向及感情狀態。

隨後，宮琳傳訊息表達愛意，兩人於2023年1月在旅館發生性關係，還曾多次在學校辦公室內激戰。常姓學生透露，由於宮琳是學院副院長，看起來是合格的老公，還是2個孩子的父親，倘若公布這一切，他擔憂會被認為是瘋子且不可能在學校安穩度日。

事件曝光後，北京理工大學表示，經查證屬實，宮琳嚴重違反教師職業道德與行為準則，也違反黨紀校規。校方決定開除其中共黨籍、撤免一切行政與教學職務，包括教授職稱、研究生導師資格與教師職位，並終止聘任。同時已報請上級教育主管部門撤銷其教師資格。

然而，不少中國網友看到雙方的對話紀錄後，認為兩個人談戀愛是你情我願，甚至為宮琳抱不平，覺得宮琳十分深情且純愛，反而是常姓學生欺騙老師感情獲得研究所錄取資格。

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