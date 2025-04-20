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    悲慘！美國母親和8歲兒死亡 4歲女伴屍多天獲救

    美國紐約38歲女子和8歲兒子陳屍住處，倖存的4歲女兒不知伴屍多久。紐約警察示意圖。（路透）

    美國紐約38歲女子和8歲兒子陳屍住處，倖存的4歲女兒不知伴屍多久。紐約警察示意圖。（路透）

    2025/04/20 15:17

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太悲慘了！美國紐約布朗克斯38歲女子麗莎（Lisa Cotton）和8歲兒子納奇爾（Nazir Millien），18日被發現陳屍在住處，目前尚不清楚已死亡多久，4歲女兒普羅米絲（Promise）獨自陪伴母親和兄長遺體多天，所幸送醫檢查後狀況穩定。

    《紐約郵報》報導，當局初步判斷本身患有氣喘的麗莎可能是死於心臟驟停，必須使用餵食管進食的納奇爾應該是活活餓死，至於屋內唯一的生還者普羅米絲，則是躺在母親床上渾身沾滿巧克力，她這些日子似乎是靠著吃巧克力維生。

    據了解，附近鄰居指稱他們已經2個星期沒看到這家人了，並且聞到奇怪的味道傳來，不過，警方15日接到匿名報案電話派員前來檢查時，在屋外沒有發現任何異狀和異味，因此認為不具備破門而入的理由。

    到了18日，麗莎71歲的父親休伯特（Hubert Cotton）接到麗莎房東的電話，詢問他女兒是否已經搬離，休伯特這才驚覺狀況不對，趕緊叫麗莎的大女兒前去探望。

    麗莎大女兒進入公寓後，看到弟弟納奇爾癱在椅子上且身上有蟲子在爬．讓她嚇得連忙尋找媽媽麗莎的下落，結果在麗莎床上看到妹妹普羅米絲正在吃巧克力，她便把普羅米絲抱起走到屋外報警。

    普羅米絲送醫檢查後沒有大礙，目前已由祖父休伯特帶回家照顧，但心理似乎受創不願透露這些天的經歷，休伯特則悲嘆他真不知道要如何安葬女兒和孫子。

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