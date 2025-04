川普特使再會伊朗外長 美伊第2輪核談判登場

2025/04/19 21:35

〔即時新聞/綜合報導〕美國今(19日)針對伊朗核能計畫議題,與伊朗展開第二輪談判,談判地點選在義大利首都羅馬(Rome),中東國家阿曼則再次充當調解人。

《美聯社》報導,一名不願透露姓名的美國官員透露,美伊代表團在阿曼駐羅馬大使館舉行閉門談判,伊朗官方媒體也證實兩方在中午前開始了會談,大使館外則有大批記者在等候消息。

美方談判代表是川普的中東特使魏科夫(Steve Witkoff),伊朗則由外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)親自出馬,阿曼外交部長布沙迪(Badr al-Busaidi)再次居中擔任調解人。

魏科夫與阿拉奇上週末在阿曼首都馬斯喀特(Muscat)舉行過第一輪核談判,當時雙方先進行了間接談判,而後兩人才面對面會談。

伊朗外交部發言人巴蓋伊(Esmail Baghaei)告訴伊朗國營電視台,美伊此次會談一樣是「間接」談判,代表團會在大使館裡「不同的大廳」交換意見。

巴蓋伊今日在X平台發文說:「伊朗一向以善意與負責任的態度,展現出以外交文明方式解決問題的承諾⋯⋯我們明白這不是一條平坦的道路,但我們會睜大眼睛走好每一步,也會借鏡過往的經驗。」

