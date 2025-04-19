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    川普特使再會伊朗外長 美伊第2輪核談判登場

    美伊在阿曼駐羅馬大使館舉行第二輪核談判，媒體在外頭報導。（美聯社）

    美伊在阿曼駐羅馬大使館舉行第二輪核談判，媒體在外頭報導。（美聯社）

    2025/04/19 21:35

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國今（19日）針對伊朗核能計畫議題，與伊朗展開第二輪談判，談判地點選在義大利首都羅馬（Rome），中東國家阿曼則再次充當調解人。

    《美聯社》報導，一名不願透露姓名的美國官員透露，美伊代表團在阿曼駐羅馬大使館舉行閉門談判，伊朗官方媒體也證實兩方在中午前開始了會談，大使館外則有大批記者在等候消息。

    美方談判代表是川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff），伊朗則由外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）親自出馬，阿曼外交部長布沙迪（Badr al-Busaidi）再次居中擔任調解人。

    魏科夫與阿拉奇上週末在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）舉行過第一輪核談判，當時雙方先進行了間接談判，而後兩人才面對面會談。

    伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）告訴伊朗國營電視台，美伊此次會談一樣是「間接」談判，代表團會在大使館裡「不同的大廳」交換意見。

    巴蓋伊今日在X平台發文說：「伊朗一向以善意與負責任的態度，展現出以外交文明方式解決問題的承諾⋯⋯我們明白這不是一條平坦的道路，但我們會睜大眼睛走好每一步，也會借鏡過往的經驗。」

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