馬斯克砸近5億封口費！正妹網紅產子 鑑定結果99.9％吻合

53歲的特斯拉（Tesla）創始人馬斯克（Elon Musk，圖右）被爆出和26歲網紅作家克萊兒（Ashley St. Clair）生下一子。（左擷取自X，右美聯社。本報合成）

2025/04/18 14:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕53歲的特斯拉（Tesla）創始人馬斯克（Elon Musk）被爆出和26歲網紅作家克萊兒（Ashley St. Clair）生下一子。馬斯克還願意出1500萬美元（將近新台幣4.9億元）以及每個月10萬美元的撫養費（約新台幣325萬元）封口。而根據Labcorp親子鑑定結果，馬斯克和克萊兒的兒子有99.9999%機率為親生父子。

綜合外媒報導，消息人士證實，馬斯克確實提議要向克萊兒支付封口費，他也不是第一次和其他孩子的母親有過類似的協議。其實，馬斯克已知還和另外3名女性生了13個孩子。

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克萊兒兒子名稱為羅穆盧斯（Romulus），根據Labcorp親子鑑定結果顯示，馬斯克與羅穆盧斯有99.9999%機率為親生父子。

克萊兒與馬斯克在2023年見面，開始互傳訊息。克萊兒於兩人在聖巴特島（St. Barts）旅行期間懷孕。為了避免曝光她都待在家中，馬斯克並派人匯款200萬美元給她當生活費。當孩子出生後，克萊爾依照馬斯克的要求，未在出生證明上寫馬斯克的名字。馬斯克派人要她簽署文件，保密孩子父親及兩人關係，換取金援。具體內容為一次性支付1500萬美元作為買房與生活費用，另每月給予10萬美元撫養費至孩子滿21歲。不過，克萊兒並未簽字。

克萊兒今年2月在X平台PO文爆料，稱自己和馬斯克2024年9月迎接來一個孩子。先前保護孩子的隱私與安全所有選擇不公開這項消息，但稱有媒體準備公開此事，所以決定先行公開。馬斯克也隨後撤回先前提議，並走向法律程序。

目前馬斯克每月將金援降至每月4萬美元，但克萊兒近期聲稱馬斯克只給她2萬美元。而馬斯克則否認對克萊兒經濟報復，他聲稱尚不確定孩子是否是他的，而且他已經給了克萊兒250萬美元。

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