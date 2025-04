南卡羅來納州高速公路校車翻車事故 1死21傷

2025/04/18 14:08

〔即時新聞/綜合報導〕美國南卡羅來納州當地時間17日下午發生一起重大車禍,一輛載有35名學生及3名成人的校車在77號州際公路上爆胎後翻覆,目前已知造成1名學生死亡、至少21名學生受傷。

綜合《福斯新聞》等外媒報導,南卡公路巡警隊表示,該輛校車當地時間17日搭載松嶺中學(Pine Ridge Middle School)學生,結束校外教學後返回途中,行經77號州際公路、南向55號出口附近時,下午1時45分突然爆胎後衝出車道,撞上護欄並翻覆,車上總共有35名學生及3名成人;警員蒂德威爾(Tyler Tidwell)指出,這台校車是唯一牽涉在事件中的車輛。

切斯特郡緊急管理局局長達比(Ed Darby)說,約有21名學生受傷,其中17人由救護車或直升機送往醫院,目前有5人生命危急、3名成人未受傷。

州長麥克馬斯特(Henry McMaster)發布聲明提及,請為罹難者、傷者祈禱,全南卡州與你們同在。南卡羅來納州公路巡警隊已展開調查中。

