南卡羅來納州高速公路校車翻車事故 1死21傷

美國南卡羅來納州當地時間17日下午發生一起重大車禍，一輛載有35名學生及3名成人的校車在77號州際公路上爆胎後翻覆，目前已知造成1名學生死亡、至少21名學生受傷。（圖擷自「@realMarcoSo」X）

2025/04/18 14:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州當地時間17日下午發生一起重大車禍，一輛載有35名學生及3名成人的校車在77號州際公路上爆胎後翻覆，目前已知造成1名學生死亡、至少21名學生受傷。

綜合《福斯新聞》等外媒報導，南卡公路巡警隊表示，該輛校車當地時間17日搭載松嶺中學（Pine Ridge Middle School）學生，結束校外教學後返回途中，行經77號州際公路、南向55號出口附近時，下午1時45分突然爆胎後衝出車道，撞上護欄並翻覆，車上總共有35名學生及3名成人；警員蒂德威爾（Tyler Tidwell）指出，這台校車是唯一牽涉在事件中的車輛。

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切斯特郡緊急管理局局長達比（Ed Darby）說，約有21名學生受傷，其中17人由救護車或直升機送往醫院，目前有5人生命危急、3名成人未受傷。

州長麥克馬斯特（Henry McMaster）發布聲明提及，請為罹難者、傷者祈禱，全南卡州與你們同在。南卡羅來納州公路巡警隊已展開調查中。

A school bus returning to Lexington, Kentucky after a field trip blew a tire on I-77 in South Carolina, rolling onto its side with three adults and 25 children on board. @LinseyDavis reports. https://t.co/9XH0EsRPWz pic.twitter.com/FmDgN0TmaT — World News Tonight （@ABCWorldNews） April 18, 2025

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