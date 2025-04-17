夏威夷19歲男偷農場寵物豬殺死後送去比賽獲獎金 法官判4年緩刑

夏威夷茂宜島19歲少年馬加納與20歲共犯卡里諾去年涉嫌竊取一隻寵物豬並殘忍殺害被判刑。（圖擷自「Kitty Charm Farm」臉書粉專）

2025/04/17 14:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷茂宜島19歲少年馬加納（Jayden Jarnesky-Magana）與20歲共犯卡里諾（Krys Ryan Saito-Carino）去年涉嫌竊取一隻寵物豬並殘忍殺害，只為參加狩獵比賽贏取1千美元獎金，馬加納今年1月由不認罪改為不抗辯，當地法院週三判處2天監禁與4年緩刑。

綜合外媒報導，馬加納與卡里諾於2024年5月闖入海恩斯（Sarah Haynes）在茂宜島「凱蒂魅力農場」，偷走她多年來照顧的寵物豬「艾迪」。2人還拍攝一段偽裝成「狩獵過程」的影片，內容包含狗隻攻擊艾迪的畫面，並將其上傳至個人社群媒體平台。

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隨後2人宰殺艾迪，接著將送往當地舉辦「最大野豬」狩獵比賽，雖然最終贏得1千美元獎金，但參賽者對這頭過於肥大、已被絕育的豬隻產生懷疑，質疑其來源並非野豬。

警方獲報後展開調查，馬加納與卡里諾於去年8月被逮捕並以一級動物虐待與牲畜竊盜等重罪起訴，每項罪名最高可判處5年徒刑。在此之前2人不願承認犯行，直到今年1月，馬加納由不認罪改為「不抗辯（no contest）」當地時間16日被判刑，以一級虐待動物和盜竊牲畜的重罪被判刑，2項罪名最高刑期皆為5年；卡里諾也預計在同日改為不抗辯。

臉書粉專「凱蒂魅力農場」今（17日）發文說明，法院最終未對馬加納裁決完整刑期，而是判處2天監禁與4年緩刑。若在此期間違反規定，將重新面對最高10年刑期，緩刑條件包括200小時社區服務、參與動物虐待課程、不得飼養寵物、禁酒、不得持槍、隨機尿檢與不預先通知的車輛和住所搜查、禁止打獵等。此外，被告需維持一份全職工作並定期報到。

另，目前公開資訊，沒有證據顯示卡里諾已認罪或提出認罪協議。報導指出，他「預計在近期改變認罪立場」，然截至目前尚未有明確消息證實認罪。

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