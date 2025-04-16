控川普詐欺反被告 紐約州檢察長詹樂霞涉房貸弊案

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。（路透資料照）

2025/04/16 19:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾力主起訴前總統川普的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James），如今反遭川普政府指控涉及房貸詐欺，案件已被移交至美國司法部建議起訴。

根據福斯新聞網（Fox News）取得文件，聯邦住房金融局（FHFA）週二向司法部發出刑事移交建議。FHFA局長普爾特（William Pulte）在致司法部長邦迪（Pam Bondi） 的信函中指出，詹樂霞似乎偽造紀錄以滿足特定貸款要求，從而獲得較優惠的貸款條件。指控內容具體提及，詹樂霞涉嫌將一處位於維吉尼亞州的房產謊報為其主要居所，同時將紐約一處房產的單位數從五個報成四個，藉此可能獲得了條件更有利的貸款。

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法律學者特利（Jonathan Turley）向福斯新聞表示，詹樂霞遭控偽造紀錄，對照她先前追訴川普的行為，顯得「極度諷刺」。特利指出，詹樂霞在紐約對川普提起的民事乃至刑事指控中，就包含向金融機構提供虛假或誤導性陳述。特利補充，若按照詹樂霞自己建立的標準來檢視，這些針對她的指控似乎相當明確。川普政府的論點是，詹樂霞身為紐約民選官員，其主要居所理應在紐約，因此維吉尼亞房產的說法不實。

特利還提到，詹樂霞另被指控為符合已婚身分申請貸款，曾將自己的父親謊報為丈夫。他引用最高法院近期案例指出，相關法條要求證明被告是「明知」陳述不實，而非僅是誤導。他認為詹樂霞的案例屬於前者。

前紐約市警局督察莫羅（Paul Mauro）表示，他幾週前已在其網路平台率先披露這些指控文件。他認為文件看來真實，若屬實，詹樂霞恐涉入她曾用來指控川普的同類詐欺行為，這將考驗她自己所言「無人能凌駕於法律之上」的原則。

報導另指，相關文件顯示，詹樂霞與其父親於1983年及2000年共同購置房產時，關係被登記為「夫妻」。目前司法部與詹樂霞辦公室均未對此事回應福斯新聞的查詢。

詹樂霞於2022年對川普及其集團提起民事詐欺訴訟，導致川普被判罰約4.54億美元（約新台幣148.8億元），該案目前仍在上訴中。

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