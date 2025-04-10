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    日本女銀行行員投資失利 竟洗劫客戶保險箱價值3.2億日圓金塊

    日本三菱日聯銀行（三菱UFJ）近來被警方破獲一起竊盜案，一名前女行員涉嫌從銀行保險箱中，竊取合計26公斤、市值3億2700萬日圓的金塊，以及6140萬日圓現金。（資料照，路透）

    日本三菱日聯銀行（三菱UFJ）近來被警方破獲一起竊盜案，一名前女行員涉嫌從銀行保險箱中，竊取合計26公斤、市值3億2700萬日圓的金塊，以及6140萬日圓現金。（資料照，路透）

    2025/04/10 15:08

    〔即時新聞／綜合報導〕日本三菱日聯銀行（三菱UFJ）近來被警方破獲一起竊盜案，一名前女行員涉嫌從銀行保險箱中，竊取合計26公斤、市值3億2700萬日圓（約新台幣7027萬元）的金塊，以及6140萬日圓（約新台幣1319萬元）現金。東京警視廳昨（9）日以竊盜等罪刑起訴這名女行員。

    綜合日媒報導，現年46歲的山崎由香理，曾任職三菱日聯銀行練馬支店，根據東京警視廳調查，她在2023年3月至9月間，涉嫌從保險箱中竊取客戶存放總重約22公斤、價值約2億8200萬日圓（約新台幣6057萬元）的金塊。之後她調職至玉川支店，並在同年10月再度犯案，竊走現金1650萬日圓（約新台幣354萬元）。

    警方追查後又發現，山崎由香理還曾從練馬支店竊取4公斤、價值約4500萬日圓（約新台幣966萬元）的金塊，以及約4490萬日圓（約新台幣963萬元）的現金，外加價值數十萬日圓的旅行券。山崎由香理在警方的偵訊中坦承犯行，還聲稱是因為投資失利背負巨額債務，才開始藉由職務之便反覆行竊。

    警方於4月10日追加送檢後宣布結束調查，根據檢警估算，山崎由香理竊取的金塊與現金總額高達17億日圓（約新台幣3.6億元），目前對其中約3億8000萬日圓（約新台幣8151萬元）的部分進行起訴，首次公審預定於4月18日在東京地方法院開庭。

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