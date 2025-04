墓地平台崩塌 葬禮瞬間變大型「陪葬」現場

2025/04/09 23:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國賓夕法尼亞州費城一場葬禮不慎發生一場混亂插曲,當時抬棺者們抬著棺材走向墓地,卻因為平台崩塌,家屬們連人帶棺材一起掉入墓穴。

綜合外媒報導,此事件發生在3月28日,阿維萊斯(Benjamin Aviles)因心臟病併發去世後,親友齊聚參加喪禮,但在安葬時,平台突然無預警地崩塌,網傳影片顯示,抬棺人紛紛跌入墓穴。阿維萊斯的繼女羅利葛斯(Maribelle Rodriguez)悲傷地表示,「這是一個非常糟糕的事故,並且發生在一個非常不合時宜的時刻」。

事故發生後,幾名抬棺人受了傷,多數傷在腿部、手部和背部。傷勢最嚴重的是阿維萊斯的兒子班傑明(Benjamin),他被棺材壓住,臉埋在泥土裡,當時一度快昏迷。羅利葛斯回憶表示,「棺材壓在班傑明身上,而班傑明的臉埋在泥土裡,當時他一度沒反應」。儘管事故造成了混亂,但所幸所有抬棺人都並未受到重傷。

事故發生後,家人指責綠山公墓(Greenmount Cemetery)和葬儀公司對埋葬場所維護不當。羅利葛斯表示,當天平台狀況不佳,木板吸滿了水氣,整個平台不穩定,才導致了這次悲劇。羅利葛斯表示,對方應該為此道歉並提供賠償,因為這場喪禮被中斷,整個喪葬過程充滿紕漏。

