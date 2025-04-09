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    墓地平台崩塌 葬禮瞬間變大型「陪葬」現場

    美國賓夕法尼亞州費城一場葬禮不慎發生一場混亂插曲，當時抬棺者們抬著棺材走向墓地，卻因為平台崩塌，家屬們連人帶棺材一起掉入墓穴。圖為綠山公墓。（圖擷取自google地圖）

    美國賓夕法尼亞州費城一場葬禮不慎發生一場混亂插曲，當時抬棺者們抬著棺材走向墓地，卻因為平台崩塌，家屬們連人帶棺材一起掉入墓穴。圖為綠山公墓。（圖擷取自google地圖）

    2025/04/09 23:59

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州費城一場葬禮不慎發生一場混亂插曲，當時抬棺者們抬著棺材走向墓地，卻因為平台崩塌，家屬們連人帶棺材一起掉入墓穴。

    綜合外媒報導，此事件發生在3月28日，阿維萊斯（Benjamin Aviles）因心臟病併發去世後，親友齊聚參加喪禮，但在安葬時，平台突然無預警地崩塌，網傳影片顯示，抬棺人紛紛跌入墓穴。阿維萊斯的繼女羅利葛斯（Maribelle Rodriguez）悲傷地表示，「這是一個非常糟糕的事故，並且發生在一個非常不合時宜的時刻」。

    事故發生後，幾名抬棺人受了傷，多數傷在腿部、手部和背部。傷勢最嚴重的是阿維萊斯的兒子班傑明（Benjamin），他被棺材壓住，臉埋在泥土裡，當時一度快昏迷。羅利葛斯回憶表示，「棺材壓在班傑明身上，而班傑明的臉埋在泥土裡，當時他一度沒反應」。儘管事故造成了混亂，但所幸所有抬棺人都並未受到重傷。

    事故發生後，家人指責綠山公墓（Greenmount Cemetery）和葬儀公司對埋葬場所維護不當。羅利葛斯表示，當天平台狀況不佳，木板吸滿了水氣，整個平台不穩定，才導致了這次悲劇。羅利葛斯表示，對方應該為此道歉並提供賠償，因為這場喪禮被中斷，整個喪葬過程充滿紕漏。

    葬禮上發生意外，家人一同掉入墓穴中。示意圖。（資料照）

    葬禮上發生意外，家人一同掉入墓穴中。示意圖。（資料照）

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