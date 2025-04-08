美軍高層人事再震 路透：駐北約代表女中將被解職

美軍派駐北約組織軍事委員會代表柴特菲德海軍中將，據傳已被川普政府解職。（取自美國海軍官網）

2025/04/08 06:08

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透7日引述3名消息人士報導，美軍派駐北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會代表柴特菲德（Shoshana Chatfield）海軍中將，已遭川普政府解職，似乎是川普政府擴大國安高層整肅行動的一部分。

五角大廈尚未立即證實此事，但消息人士透露，盟國已接獲通知，柴特菲德已被解除職務。

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柴特菲德是美軍極少數晉升3星中將的女性海軍軍官之一，也曾擔任美國海軍戰爭學院首位女性院長（直到2023年）。她的去職是繼上週美國國家安全局（NSA）局長兼網戰司令部司令霍格（Timothy Haugh）遭撤職之後，震撼五角大廈的最新高層人事異動。

對美國海軍而言，這也緊接在海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）被免職之後，她是該職位首位女性。

川普政府自上任以來，對北約及歐洲盟友始終態度冷淡。今年2月，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）首次造訪北約總部時即警告歐洲，不要將美國當成負責防衛的「冤大頭」。

目前尚不清楚官方是否會對柴特菲德被解職提出說明，也不確定是否與美國對北約政策有關。消息人士指出，這可能與國防部近期針對「多元、公平及包容」（DEI）計畫的整頓行動有關。

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