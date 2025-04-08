兒子與人妻私奔！ 印度婦人遭綁電線桿羞辱引眾怒

印度一名婦女因兒子與鄰居私奔，遭人綁在電線杆上毆打及羞辱。（圖擷自X）

2025/04/08 00:07

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度旁遮普邦（Punjab）一名婦人因兒子與已婚的女鄰居私奔，被女子的公婆當街綑綁在電線杆上毆打羞辱，並拍下上傳社群平台。此事引來眾人撻伐，也引起當地警方關注。警方已拘留2名涉案人士並更進一步的調查。

綜合印度媒體報導，該起事件發生於本月3日，受害婦女從盧迪亞納（Ludhiana）前往拉傑普拉的詹蘇瓦村（Jansua）探望20歲的兒子，因兒子因與35歲並育有2個孩子的女鄰居私奔，女子的公婆轉而將婦女作為洩憤對象，將婦女綑綁在電線杆上羞辱並拍攝了影片。據網路流傳影片顯示，婦女當下顯得不知所措。畫面在網路上瘋傳後，也引來警方的關注。

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當地警局副督察蘇巴辛格（Suba Singh）表示，他們在看到影片後第一時間就協助救出該名婦女，將她送醫治療。目前正在積極尋找所有可能的嫌犯。除此之外，也同時在調查這起事件是否是因種姓制度所引起的。

據了解，目前警方已通知12名嫌疑人到案，其中，兩名嫌疑人比圖（Bittu）和巴爾吉特（Baljeet）已被當地警方拘留，將進行更進一步的審訊。

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